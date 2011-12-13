مسابقات دو صحرانوردی جوانان ایران در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوشادی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات دو صحرا نوردی آموزشگاههای استان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این مسابقات قرار است در مسافت هشت کیلومتر در شهر بوشهر برگزار شود .

وی با بیان اینکه ورود ورزشکاران به استان روز 30 آذر ماه و خروج آنان صبح روز دوم دی ماه خواهد بود، افزود: این مسابقات در راستای گزینش تیم دو صحرانوردی جوانان ایران برای شرکت در مسابقه های قهرمانی آسیا در چین برگزار می شود .

رئیس هیئت دو و میدانی استان بوشهر یادآور شد: مسابقه های دو صحرانوردی قهرمانی جوانان و بزرگسالان آسیا روز پنج فروردین ماه سال آینده در کشور چین برگزار خواهد شد .

وی به برگزاری مسابقات دو صحرانوردی آموزشگاههای استان اشاره کرد و گفت: این مسابقات در دو مقطع متوسطه و راهنمایی 14 منطقه آموزش و پرورش سراسر استان بوشهر به مسافت پنج کیلومتر و چهار کیلومتر برگزار شد.

نوشادی افزود: در گروه انفرادی متوسطه، تنگستان اول، برازجان دوم و کنگان سوم شد و در گروه انفرادی راهنمایی، تنگستان اول، دلوار دوم و شبانکاره سوم شدند .

وی اضافه کرد: در گروه تیمی راهنمایی، دلوار اول، گناوه دوم و سعدآباد سوم شد و در گروه تیمی متوسطه تنگستان اول، دلوار دوم و جم سوم شد.