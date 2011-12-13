دو هزار میلیارد ریال در نگهداری راههای استان قزوین هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین نصراللهی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: راههای استان قزوین مانند پلی پایتخت کشور را به مناطق شمالی و غربی و کشورهای قفقاز متصل می کند و به لحاظ موقعیت مناسب کشاورزی و صنعتی و خدماتی از جایگاه حمل و نقلی مناسبی در کشور برخوردار است.

وی افزود: استان قزوین با بیش از 15 هزار کیلومترمربع مساحت از تراکم بیش از 30 کیلومتری راه در هر 100 کیلومتر برخوردار است که این میزان 2.5 برابر میانگین کشوری است.

12 درصد آزاد راههای کشور در استان قزوین

نصراللهی زاده یادآورشد: این استان دارای شش هزار و 353 کیلومتر جاده مواصلاتی است که 216 کیلومتر آن آزاد راه است که 12 درصد آزاد راههای کشور را شامل می شود.

این مسئول بیان کرد: این استان از محورهای پر تردد کشور محسوب می شود و بیش از 660 کیلومتر از جاده های استان شریانی و 235 کیلومتر آن مشخصات بزرگراهی دارد و آزاد راه قزوین به کرج با میانگین تردد روزانه 100 هزار دستگاه خودرو پرتردد ترین محور مواصلاتی کشور و آزاد راه قزوین به رشت بویژه در ایام تعطیلات نوروز امسال در زمره سه محور پر تردد کشور بشمار می رود.

وی گفت: در استان قزوین پنج هزار و 194 کیلومتر راه روستایی وجود دارد و با داشتن 10 گردنه به طول 181 کیلومتر، 12 تونل به طول پنج هزار و 400 متر جایگاه مناسبی در کشور داریم.

نصراللهی زاده بیان کرد: یک هزار و 231 کیلومتر از راههای استان ترانزیت است و در مناطق مختلف استان نیز 16 راهدارخانه کار خدمت رسانی به مردم در ایام سال را انجام می دهند.

80 کیلومتر بزرگراه در استان قزوین ساخته می شود

وی گفت: هم اکنون عملیات ساخت 80 کیلومتر بزرگراه در استان قزوین در دست اجراست که با تکمیل این طرحها زمینه تسهیل در تردد خودروها و افزایش ایمنی عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان فراهم خواهد شد.

نصراللهی زاده اضافه کرد: پنج تقاطع غیر هم سطح و پل بزرگ در استان در حال احداث است که بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی آغاز و تکمیل مطالعات مبادی ورودی و خروجی استان، اجرای پنج پروژه کنارگذر شهرهای مهم استان، پروژه مطالعاتی مرحله دوم جاده قزوین، الموت به تنکابن، بهسازی محور محمدیه به آبیک، چهار خطه شدن محور آوج به رزن و 9 پروژه تکمیل مطالعات راههای اصلی و فرعی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده اداره کل راه و ترابری استان قزوین در سال جاری دانست.



