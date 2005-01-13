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۲۴ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۲۳

براي گفتگو با مقامات روسي

ابومازن اواخر ژانويه از مسكو ديدار مي كند

يك سخنگوي دفتر نمايندگي فلسطين در مسكو اعلام كرد كه محمود عباس رئيس منتخب تشكيلات فلسطين در اواخر همين ماه از روسيه ديدار مي كند.

به گزارش خبرگزاري  "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"احمد صالح"  بدون اينكه تاريخ  اين ديدار را مشخص كند و كساني را كه ابومازن با آنها ديدار خواهد كرد نام ببرد اظهار نمود كه عباس دعوت شده تا اواخر ماه در مسكو باشد.

صالح در ادامه اعلام كرد كه ابومازن احتمالاً قبل از اينكه سفر خود را به آمريكا كه اخيراً از سوي جرج بوش به آن كشور دعوت شد انجام دهد، به مسكو مسافرت خواهد كرد.

وزارت خارجه روسيه نيز بدون اينكه اطلاعات بيشتري را ارائه دهد اعلام كرد كه عباس از سوي ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه براي ديدار از مسكو دعوت شده و اين سفر صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 148259

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