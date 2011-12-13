به گزارش خبرنگار مهر، فخراله مولایی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: در سال جهاد اقتصادی باید جهادگونه و شبانه روزی تمام تفکر ، خلاقیت و پتانسیل‌های خود را به کار بندیم و به صورت یک سرباز، در خدمت توسعه و کیفی‌سازی واحدهای صنعتی باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در این راستا، افرادی که این نگرش را باور ندارند و بینش بسته دارند، باید مذمت شوند.

وی تصریح کرد: شهرکهای صنعتی به منزله موتور محرکه جهاد اقتصادی هستند، این درحالی است که هم اکنون 896 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که بیش از 560 هزار شغل ایجاد کرده‌اند، ضمن اینکه باید به گونه‌ای کار کرد که وضعیت تولید واحدهای تولیدی افزایش یابد و طرحهای نیمه تمام نیز به اتمام برسد.

همچنین شاهین حیدری، مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در این مراسم نیز گفت: سیاست‌های جدیدی برای واحدهای صنعتی فعال در شهرکها اتخاذ خواهد شد تا فعالان اقتصادی در این عرصه بتوانند پویاتر شوند.

وی افزود: پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها برخی از واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شدند، از این رو قرار است بسته های حمایتی جدید برای صنعتگران لحاظ شود.

حیدری تاکید کرد: تکمیل زیر ساختها یکی از برنامه های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی تهران در دوره جدید خواهد بود.

به گفته حیدری صنعتگرانی که درشهرکهای صنعتی استان تهران فعالیت می کنند، برای افزایش تولید و اشتغالزایی خود نیازمندتکمیل زیر ساختها هستند،از این رو تمام سعی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران خدمات رسانی به واحدهای تولیدی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اعتباراتی که در اختیار این شرکت قرار گرفته تکمیل امکانات زیر بنایی از قبیل آب،برق و گاز تسریع شده و واحدهای صنعتی می توانند با برخورداری از این امکانات ظرفیت تولیدی خود را بیش از گذشته توسعه دهند.