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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

همایش "انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع)" 30 آذر افتتاح می‌شود

همایش "انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع)" 30 آذر افتتاح می‌شود

نخستین همایش ملی انوار عرفانی ‌اخلاقی امام سجاد(ع) چهارشنبه 30 آذر با حضور اندیشمندان و سخنرانهای ملی و بین المللی در بندرعباس افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علامه‌زاده جانشین استاندار هرمزگان امروز سه‌شنبه 22 آذر با حضور در نشست خبری این همایش در بندرعباس گفت: در نخستین همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) که 30 آذر ماه همزمان با سالروز شهادت این امام بزرگوار (25 محرم‌الحرام) برگزار می‌شود، علما و اندیشمندان بنام کشور از جمله آیت‌الله احدی و آیت‌الله غرویان، از اساتید درس خارج از فقه حوزه علمیه قم و دکتر احسان سعید، استاد دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان و شیخ عبدالقادر و میشل کعبی از استادان مشهور دانشگاه بیروت لبنان حضور می‌یابند.

وی ادامه داد: حدود 120 مقاله علمی با محوریت‌های خطبه‌های مکتوب و دستورالعمل‌های عرفانی امام سجاد، جایگاه صحیفه سجادیه در شکل‌گیری مکتب عرفان اسلامی، عرفان‌های کاذب و تصوف از دیدگاه امام سجاد، سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد، جایگاه عرفانی امام سجاد در منابع اهل سنت و سایر موضوعات مرتبط با امام سجاد به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

این همایش به همت دبیرخانه کانون‌های مساجد استان هرمزگان و با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان، استانداری هرمزگان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه تحقیقاتی جوادالائمه، 30 آذر ماه، مصادف با 25 محرم‌الحرام، سالروز شهادت این امام بزرگوار و با حضور اندیشمندان ملی و بین‌المللی، استاندار هرمزگان و علمای بنام کشور و استان در سالن اجتماعات برق منطقه‌ای بندرعباس برپا می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات به پایگاه اینترنتی WWW.EMAMSAJAD.COM مراجعه کنند.

کد مطلب 1482591

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