به گزارش خبرگزاری مهر، علی علامه‌زاده جانشین استاندار هرمزگان امروز سه‌شنبه 22 آذر با حضور در نشست خبری این همایش در بندرعباس گفت: در نخستین همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) که 30 آذر ماه همزمان با سالروز شهادت این امام بزرگوار (25 محرم‌الحرام) برگزار می‌شود، علما و اندیشمندان بنام کشور از جمله آیت‌الله احدی و آیت‌الله غرویان، از اساتید درس خارج از فقه حوزه علمیه قم و دکتر احسان سعید، استاد دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان و شیخ عبدالقادر و میشل کعبی از استادان مشهور دانشگاه بیروت لبنان حضور می‌یابند.



وی ادامه داد: حدود 120 مقاله علمی با محوریت‌های خطبه‌های مکتوب و دستورالعمل‌های عرفانی امام سجاد، جایگاه صحیفه سجادیه در شکل‌گیری مکتب عرفان اسلامی، عرفان‌های کاذب و تصوف از دیدگاه امام سجاد، سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد، جایگاه عرفانی امام سجاد در منابع اهل سنت و سایر موضوعات مرتبط با امام سجاد به دبیرخانه همایش ارسال شده است.



این همایش به همت دبیرخانه کانون‌های مساجد استان هرمزگان و با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان، استانداری هرمزگان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه تحقیقاتی جوادالائمه، 30 آذر ماه، مصادف با 25 محرم‌الحرام، سالروز شهادت این امام بزرگوار و با حضور اندیشمندان ملی و بین‌المللی، استاندار هرمزگان و علمای بنام کشور و استان در سالن اجتماعات برق منطقه‌ای بندرعباس برپا می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات به پایگاه اینترنتی WWW.EMAMSAJAD.COM مراجعه کنند.