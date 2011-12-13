توسعه مباحث فرهنگی در زندانهای کردستانی مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی استاندار کردستان در بازدید سرزده از کانون اصلاح و تربیت سنندج با بیان اینکه برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و سالم سازی محیط زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت، توجه و تقویت مباحث فرهنگی الزامیست، اظهار داشت: باید با گسترش مبانی اصیل اسلامی در جامعه به ویژه در میان خانواده ها، زمینه کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم کرد.

وی با اشاره به لزوم پاسخگویی به نیازها و امور زندانیان با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، از مسئولان این کانون خواست از برخی رفتارها، گفتارها و اقدامات خارج از قانون که ممکن است در این گونه محیط ها در اثر سهل انگاری مدیریتی رخ دهد، جلوگیری کنند.

شهبازی توجه به موازین اسلامی و برپایی نماز و فرایض دینی را در زندانها ضروری دانست و گفت: انتظار می رود با اندیشیدن تدابیری در این رابطه ضمن سالم سازی روحی و روانی جوانان و نوجوانان این مراکز، زمینه بازگشت آبرومندانه آنها به محیط اجتماع و آغوش خانواده ها فراهم شود.

استاندار کردستان ایجاد مراکز و کانونهای اصلاح و تربیت به جهت جداسازی جوانانی که اکثر آنها در اثر ناآگاهی با قوانین و مقررات در این اماکن نگهداری می شوند از مجرمان و افراد سابقه دار را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: مسئولان باید ضمن توجه به برخی واقعیتهای اجتماعی و به خصوص تنگناهای موجود در مسیر زندگی افراد و خانواده ها، به صورت مستمر و پیوسته با افرادی که در کانون نگهداری می شوند در ارتباط بوده و با رافت اسلامی مشکلات آنان را پیگیری و رفع کنند.

در ادامه این بازدید شهبازی از کلاسهای فرهنگی آموزش مفاهیم قرآن کریم، سواد آموزی، آموزش رایانه و کلاسهای آموزشی هنری، هنرهای تجسمی و صنایع دستی کانون بازدید و خواستار تجهیز این مرکز به منظور تقویت فعالیت فرهنگی و فراهم کردن زمینه اشتغالزایی افراد پس از آزادی از زندان شد.