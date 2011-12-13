30 امین نمایشگاه مجازی با نمایش آثار خوشنویسان قمی بارگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد تجسمی حوزه هنری قم همزمان با ایام محرم سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین و به منظور بهره‌مندی از فضای مجازی اینترنت اقدام به برگزاری این نمایشگاه کرده است.

بر اساس این گزارش در این نمایشگاه که با هدف بالابردن دانش نظری و حمایت و معرفی هنرمندان نمایشگاهی برپا شده است آثار ۱۴ نفر از هنرمندان پیشکسوت و اساتید برجسته خوشنویسی استان قم در سی امین نگارخانه مجازی سایت حوزه هنری استان قم به نشانی www.artqom.ir بارگذاری شد.

این گزارش می‌افزاید: در این نمایشگاه ۳۶ اثر خوشنویسی در زمینه ثلث و نسخ از اساتیدی چون سید محمد حسینی موحد، احمد عبدالرضایی، هادی مدرس، سیدرضا بنی رضی، حجه الاسلام حجت ا... کشفی، علیرضا رضائیان، نجفی، محمدتقی اسدی، مهدی افشاری، زهرا میبدی، لیلا وزیری و حکیمه پوریزدان پرست و مرحوم جواد سبتی به نمایش درآمده است.

یادآور می‌شود: نمایشگاه مذکور از تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۰ به مدت یک ماه دایر است.