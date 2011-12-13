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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

جعفری در گفتگو با مهر:

پیشگامان آسانسور مازندران شانس زیادی برای صعود مرحله دوم لیگ کشتی دارد

پیشگامان آسانسور مازندران شانس زیادی برای صعود مرحله دوم لیگ کشتی دارد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم کشتی لیگ برتری پیشگامان آسانسور مازندران گفت: پیروزی ارزشمند روز گذشته برابر تیم نفت تهران در هفته پنجم رقابتها، بخت تیم را برای صعود به مرحله دوم لیگ افزایش داد.

شهرام جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتی گیران جوان تیم نشان دادند می توانند حریفان سرشناس و نامدار خود را مغلوب کنند که برای این اقدام احتیاج به زمان و کسب تجربه بیشتر دارند.

وی افزود: شکست در هفته های اول لیگ برتر، اگر چه جایگاه تیم را متزلزل کرد اما سبب کسب تجربه بیشتر توسط کشتی گیران شد که این تجارب در مسابقات باقیمانده می تواند کمک شایانی به کسب نتایج لازم تیم انجام دهد.

سرپرست تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران افزود: در اولین هفته از دور برگشت این رقابتها که هفته آینده برگزار می شود با قرعه استراحت روبرو شده که می توانیم از این فرصت برای تقویت کشتی گیران و رفع نقاط ضعف تیم استفاده کنیم.

جعفری ادامه داد: فاصله تیم پیشگامان آسانسور مازندران با تیم خونه به خونه بابل غیر قابل کتمان بوده و از تمام توان خود برای کسب رتبه دوم در این گروه و صعود به مرحله دوم لیگ برتر بهره مند خواهیم شد.

تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران، در پایان هفته پنجم لیگ برتر کشتی آزاد کشور در رده سوم گروه اول قرار دارد.

کد مطلب 1482595

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