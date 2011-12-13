به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و برسی رمان «دشت‌های سوزان» نوشته صادق کرمیار بعدازظهر روز سه‌شنبه 22 آذر در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

در این نشست که به مدیریت محمدرضا گودرزی برگزار می‌شود، حسن میرعابدینی به عنوان منتقد در کنار صادق کرمیار به سخنرانی خواهد پرداخت.

دشت‌های سوزان تازه‌ترین رمان صادق کرمیار است که داستان آن پیرامون زندگی شیخ خزعل از سران قبایل خوزستان در دوره قاجار است و داستان آن به برهه تاریخی کشف نفت توسط نیروهای انگلیسی در جنوب خوزستان بر می‌گردد.

این رمان به تازگی از سوی موسسه انتشارات کتاب نیستان روانه بازار کتاب شده است و امروز از ساعت 16 در فرهنگسرای فردوس به نشانی بلوار فردوس بعد از چهارراه مخابرات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.