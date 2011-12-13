حماسه 9 دی انقلاب و ملت ایران را بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد گرامیداشت نهم دی و دهه فجر با حضور فرماندار شهرستان شهریار، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی، امام جمعه شهرستان، شهرداران شهرستان شهریار و سایر مسئولان شهرستان در محل سالن همایش فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه امام جمعه شهرستان شهریار با بیان مسائلی در مورد انقلاب اسلامی ایران و حماسه نهم دی، این انقلاب را دارای زمینه های دینی و تبلیغاتی در جهان معاصر دانست.

حجت الاسلام والمسلمین خاتمی در ادامه سخنان خود ویژگی های حماسه نهم دی را برشمرد و عنوان کرد: مردمی بودن از ویژگی های مهم این حماسه با شکوه به حساب می رودهمچنین ویژگی مهم دیگر این حماسه این است که که ملت اسلامی ایران در این حماسه به ندای رهبر انقلاب پاسخ مثبت دادند.

وی اظهار داشت: به دلیل اهمیت حماسه نهم دی، نیاز به یک دبیرخانه فعال و پرنشاط برای ستاد حماسه نهم دی احساس می شود.

این مسئول همچنین با اشاره به ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان گفت: در این ایام باید بهای بیشتری به مساجد، هیئات مذهبی و پایگاه های بسیج داد.

خاتمی افزود: در مسائل فرهنگی نباید غافل باشیم و ودر این عرصه باید بیش از پیش فعال شویم.

سپس فرماندار شهرستان شهریار به بیان سخنانی پرداخت و گفت: این جلسه برای هماهنگی ایام حماسه نهم دی و ایام الله دهه فجر برگزار شده است.

سیدعباس جوهری سپس اشاره ای به حماسه نهم دی داشت و گفت: این حماسه لبیک به ندای ولایت بود در برابر فتنه گران.

وی به برخی از صحبتهای رهبر معظم انقلاب در مورد حماسه نهم دی اشاره کرد و اعلام کرد: رهبر فرزانه انقلاب در در سال 1388 فرمودند اگر صدها بار برای این حماسه سجد شکر به جا بیاوریم بازهم کم است. این حماسه اسلام، انقلاب و ایران را در منطقه بیمه کرد.