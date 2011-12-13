خسارت ناشی از آلودگی هوا در پایتخت 8 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش دوروزه ابعاد اقتصادی حمل ونقل شهری با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه با هدف شناسایی مسایل حمل ونقل شهری که به درستی تعریف نشده اند، تعریف درست مساله، طرح و بررسی راه حل های متفاوت دنیای امروز، و اصلاح راه و روش های نادرست برای رهایی از هزینه های آشکار و پنهان آنها؛ روز سه شنبه در سالن همایش خلیج فارس پژوهشگاه نیرو آغاز شد.

حسین بهرامی،مدیرعامل شرکت مطالعات جامعه حمل ونقل و ترافیک تهران در این همایش با بیان این که همایش ابعاد اقتصادی حمل ونقل شهری با بهره مندی از تجربه 20ساله در زمینه مطالعات حمل ونقل و با اتکا به توانمندیهای پژوهشگران و با هدف کاهش کاستیی که در حمل ونقل شهری داشته ایم، برگزار شده است گفت: منتخب مقالات برگزیده طی امروز و فردا ارائه شده و باقی مقالات برگزیده نیز به چاپ می رسد.

سپس صاحب نظرانی در حوزه های شهرسازی، حمل ونقل شهری، محیط زیست شهری، سلامت، اقتصاد مالیه و مدیریت بحران به ارائه سخنرانی پرداختند.

دکتر امیررضا ممدوحی،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این همایش با بیان این که زندگی شهری باعث تعریف خدمات عمومی شده است گفت: امروز شاهد افزایش آلودگی هوا، افزایش آلودگی صوتی، تصادفات و مشکلات جنبی آنها را شاهد هستیم که اگر چاره ای اندیشیده نشود، معلوم نیست به کجا خواهیم رسید.

وی ادامه داد: در تهران متوسط سرعت 27کیلومتر است و در حقیقت نصف زمان سفر درون شهری ما در تاخیر می گذرد. این یعنی هدر رفتن و وقت و انرژی. بحث اصلی این است که تحرک و شرکت در فعالیتها شاخص رفاه است و نمی توان گفت انجام نشود، بلکه باید معضل ترافیک کنترل شود. شاید لازم باشد به موازات ایجاد تسهیلات به فکر روش های کاهش تقاضای سفر و مدیریت حمل نقل باشیم. مانند تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی .

آسمان پایتخت بی ستاره است

در ادامه یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با ذکر این پرسش که چرا شب ها دیگر ستاره ها را نمی بینیم؟ چرا فشار خون افراد بالا می رود؟ چرا سرطان ها در شهر گریبان بسیاری را می گیرند و ... گفت: در آن زمان که تهران به دلیل موقعیت اقلیمی اش که از شرق و شمال در بین کوه ها محصور شده و شاهد وزش بادهای شدید نیست، به عنوان پایتخت مناسب تشخیص داده شد، انتخابی صحیحی بود.

وی ادامه داد: اما همین مشخصه ها امروز برای تهران دردسری بزرگ شده و باعث انباشت آلاینده ها شده است. به طوری که طی امرزو و فردا نیز هوای آلوده و نامناسبی را شاهد خواهیم بود. خسارات ناشی از آلودگی هوا درکلان شهرها 7تا 8 میلیارد تومان است. این رقم معادل رقمی است که برای واردات بنزین یا تولید آن صرف می شود. به عبارت دیگر ما این هزینه را صرف می کنیم تا بنزینی را وارد محیط زیست کنیم که همین مقدار خسارت به شهر و شهروندان وارد می سازد.

با کودکان به پمپ بنزین نرویم



رشیدی اظهار داشت: از سال 87 تا امروز شاهد نوسانات بسیاری در میزان آلودگی هوای شهر تهران بوده ایم. سال 86 بهترین سال در این مدت بوده اما امسال هم تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم ما بیشتر شده و تعداد روزهای سالم ما نسبت به سنوات قبل کاسته شده است. در پمپ بنزین ها چندین برابر نقاط دیگر آلاینده وارد بدن می شود. بنابراین توصیه می کنیم که با کودکان یا خانواده وارد پمپ بنزین نشوند و در ترافیک ها به دلیل وجود آزبست ناشی از کلاج و ترمز حضور نیابند.

تهران آرامش ندارد

وی با اشاره به بحث آلودگی صوتی گفت: طبق استانداردها باید فاصله میزان آلودگی صوتی در شب و روز 10دسی بل باشد اما در تهران این رقم بین 3تا4 دسی بل است. این یعنی شهر آرامش ندارد. از طرفی میدان دید به عنوان ارزش مهمی در شهرهای دنیا مطرح است اما در تهران تعداد روزهایی که می توان آسمان زیبایی را مشاهده کرد، هرروز کمتر می شود. امیدواریم با اقدامتی که می شود بتوان به استانداردها رسید.

رابطه حمل ونقل و سلامت رابطه ای دوسویه



دکتر یونسیان نیز در ادامه این همایش با بیان این که رابطه حمل ونقل و سلامت رابطه ای دوسویه است گفت: وسایل نقلیه به همان نسبت که در مواقع اورژانس یا برای رفاه موثر واقع می شود، سلامت جامعه را هم تهدید می کند. درحقیقت اثرات حمل نقل بر سلامت را می توان به دو گروه اثرات مستقیم مانند تصادفات جاده ای و اثرات غیر مستقیم مانند مشکلات جسمانی که به واسطه آلودگیهای هوا و صوت ایجاد می شود، می توان تقسیم کرد.

12درصد کل مرگهای شهر تهران منسوب به آلودگی هواست



وی ادامه داد: اثرات آلودگی هوا را می توان به دو دسته حاد و زودگذر و مزمن و دیرپا تقسیم کرد. در این میان دومی مهم تر است. اما به دلیل دشواری ها و هزینه هایی که اندازه گیری این اثرات در پی دارد اغلب به آنها توجه نمی شود و اثرات زودگذر اندازه گیری می کردند. مطالعات در سال 89 نشان داد که 5هزار مرگ (حدود 12درصد کل مرگهای شهر تهران) منسوب به آلودگی هواست و در این بین نقش ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرون، 2200مرگ است.

وی ادامه داد: بیش از 60درصد این موارد را مرگ های با علت قلبی و ریوی تشکیل می دهند. البته می دانم که نمی توان سطح آلاینده ها را به صفر رساند اما می توان آن را کنترل کرد و کاهش داد. در سال 89 متوسط سطح ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرون 90 میکروگرم در هر مترمکعب در هوا بوده است. اگر این مقدار را به سطح استاندارد در سنتیاگو(70) برسانیم 2200مورد مرگ به 1000عدد کاهش می یابد.



تقی زاده کارشناس حمل و نقل نیز در این همایش به تاثیرات حمل ونقل شهری در مواقع بحرانی اشاره کرد و گفت: باید راهها و ناوگان حمل ونقل شهری با انجام مانورهای ویژه در طول سال و ایجاد هماهنگی های لازم این توانایی را داشته باشند چون شهر، رفتار مردم شهر و حتی ترددها در صورت بروز بحران تغییر می کند و باید این پیش بینی ها اعمال شود.

