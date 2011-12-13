جلسه اصناف سینما با دبیر جشنواره فجر بسیار امیدوارکننده بود

جابرقاسمعلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در تشریح کیفیت تعامل اصناف با مسئولان برگزاری سی‌امین جشنواره فیلم فجر گفت: انتشار نامه جناب خزاغی خطاب به صنوف در گام نخست دبیری جشنواره، حائز این نکته مهم بود که در این دوره مسئولان برگزاری جشنواره دست یاری به سمت اهالی سینما دراز کرده‌اند تا بویژه در زمینه معرفی هیأت‌های انتخاب و داوری از مشورت آن‌ها استفاده کنند.

وی افزود: در راستای همین نامه دو هفته پیش بنده به نمایندگی از کانون فیلمنامه‌نویسان، منوچهر محمدی از سوی شورایعالی تهیه‌کنندگان، داوود رشیدی به نمایندگی از انجمن بازیگران و همایون اسعدیان از سوی کانون کارگردانان حسن نیت خود را با استقبال از دعوت آقای خزاعی نشان دادیم و آمادگی خود را برای همراهی با مسئولان جشنواره اعلام کردیم.

قاسمعلی افزود: جلسه شب گذشته هم در راستای همین تعامل بود. آقای خزاعی در پاسخ به دعوت ما در محل خانه سینما حاضر شدند و اتفاقاً جلسه‌ای بشدت مفید و خوب برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این نشست نکات بسیار مهمی مطرح شد و برخی دوستان گلایه‌هایشان را مطرح کردند. جناب خزاعی هم با حوصله به تمامی آن‌ها پاسخ داد. قاسمعلی ادامه داد: بسیار به نتایج این نشست امیدوار هستم تا به‌ویژه در زمینه داوری‌ها و دیگر مواردی که در دوره‌های گذشته مشکلاتی به همراه داشته است، شاهد کیفیت بهتری در جشنواره سی‌ام باشیم. قاسمعلی افزود: امیدوارم بتوانیم از فرصت بوجود آمده به بهترین نحو استفاده کنیم.

رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان خانه سینما درباره جزئیات مباحث مطرح شده در این نشست هم با اشاره به زمان اندک برای معرفی گزینه‌های مناسب از سوی اصناف گفت: در جلسه شب گذشته تصمیم بر آن شد که زمان بیشتر از سوی دبیر جشنواره به اصناف داده شود تا با فرصت مناسب گزینه‌های مدنظر خود را معرفی کنند.

قاسمعلی درباره تصمیم اصناف برای ارائه فهرست پیشنهادی هم تأکید کرد: تصمیم غالب دوستان بر ارائه فهرست است اما شاید برخی از صنوف بدلیل درگیر بودن بخش عمده‌ای از اعضا در پروسه تولید فیلم‌های جشنواره، نتوانند فهرستی ارائه دهند.

وی درباره ترکیب‌ آماری هیأت‌های انتخاب و داوری جشنواره و سهم هر یک از اصناف در این ترکیب تصریح کرد: بی‌تردید در این زمینه دبیر جشنواره اختیار تام دارد و اساسا هیچ یک از صنوف سینما قصد دخالت در برنامه‌های ایشان را نداریم. صرفاً در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح می‌کنیم.

قاسمعلی در پایان در پاسخ به تأثیر اختلافات تهیه‌کنندگان در تعامل سینماگران با دبیر جشنواره هم گفت: من مختار نیستم از سوی دوستان اتحادیه و یا شورایعالی اظهارنظر کنم اما آنچه اطلاع دارم این است که اتحادیه تصمیم‌گیری را به دبیر جشنواره واگذار کرده اما دوستان شورایعالی قصد دارند فهرست گزینه‌های خود را به دبیر جشنواره ارائه کنند. درباره جزئیات این تصمیم باید از خود اعضا شورایعالی سوال کنید.

شب گذشته و در پی درخواست اعضای خانه سینما برای مذاکره با دبیر جشنواره، جمعی از اهالی اصناف خانه سینما با محمد خزاعی جلسه مشترک داشتند. در این جلسه نمایندگانی از شواریعالی تهیه‌کنندگان، کانون فیلمنامه‌نویسان، کانون کارگردانان، انجمن منتقدان، انجمن بازیگران، انجمن مستندسازان، انجمن تهیه‌کنندگان مستند، انجمن صدابرداران، انجمن طراحان صحنه، انجمن تدوینگران، انجمن موسیقی و انجمن جلوه‌های ویژه حاضر بودند.



در این نشست مسعود احمدیان، سیمون سیمونیان و محمد صنعتی از دبیرخانه جشنواره محمد خزاعی را همراهی می‌کردند اما از هیأت مدیره خانه سینما به جز محمد سریرهیچ یک در نشست حاضر نبوده‌اند.