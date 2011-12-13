  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

هاشم پور اعلام کرد:

1500 تن اقلام نذورات بین هیئت های عزاداری مازندران توزیع شد

1500 تن اقلام نذورات بین هیئت های عزاداری مازندران توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از توزیع هزار و 500 تن اقلام نذورات بین هیئت های عزاداری استان در دهه نخست محرم امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور اظهار داشت: به منظور پاسداشت ایام سوگواری سالار شهیدان و حمایت از هیئت های مذهبی کالاهای  اساسی در قالب اقلام نذورات به میزان 900 تن برنج، 400 تن روغن،152 تن شکر و 50 تن گوشت قرمز  تخصیص و در سطح  شهرستانهای مازندران توزیع شده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده این کالاها  از سوی  ادارات بازرگانی شهرستانها در دهه اول محرم بین تکایا و هیئت های عزاداری  توزیع شده و مابقی در دهه  پایانی ماه صفر توزیع خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: قیمت  مصرف کننده این کالاها  برای هر کیلوگرم برنج 10 هزار ریال، روغن 11 هزار و 300 ریال، شکر شش هزار ریال و گوشت قرمز 72 هزار ریال بوده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1482605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها