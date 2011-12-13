1500 تن اقلام نذورات بین هیئت های عزاداری مازندران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور اظهار داشت: به منظور پاسداشت ایام سوگواری سالار شهیدان و حمایت از هیئت های مذهبی کالاهای اساسی در قالب اقلام نذورات به میزان 900 تن برنج، 400 تن روغن،152 تن شکر و 50 تن گوشت قرمز تخصیص و در سطح شهرستانهای مازندران توزیع شده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده این کالاها از سوی ادارات بازرگانی شهرستانها در دهه اول محرم بین تکایا و هیئت های عزاداری توزیع شده و مابقی در دهه پایانی ماه صفر توزیع خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: قیمت مصرف کننده این کالاها برای هر کیلوگرم برنج 10 هزار ریال، روغن 11 هزار و 300 ریال، شکر شش هزار ریال و گوشت قرمز 72 هزار ریال بوده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.