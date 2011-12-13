امام جمعه شهر دهگلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم صادر شده از سوی حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی خطاب به امام جمعه جدید دهگلان آمده است: "جناب حاج ماموستا ملا جمال جعفری، با توجه به مراتب معنوی و علمی جنابعالی و نظر به پیشنهاد جامعه محترم روحانیت دهگلان و مرکز بزرگ اسلامی آن شهرستان، بدینوسیله به مدت دو سال حضرتعالی را به سمت امام جمعه شهرستان دهگلان منصوب می کنم".

در ادامه این حکم آمده است: "امید است با حضور گسترده مردم متعهد و همیاری مسئولان منطقه وهیئت امناء در انسجام هرچه بیشتر مردم حزب الله جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در برگزاری باشکوه تر آئین عبادی، سیاسی نماز جمعه موفق باشید، توفیق روز افزون شما را در ارشاد و خدمت به مردم مسلمان آن منطقه از خداوند منان مسئلت دارم".

نماینده ولی فقیه در استان کردستان همچنین از خدمات چندین ساله امام جمعه دهگلان در سنگر امامت جمعه اهل سنت این شهرستان قدردانی کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهروری خطاب به ماموستا سید صدیق سلیمانی آورده است: "خدای منان را سپاسگزاریم که لباس خدمتگزاری به اسلام و مسلمین را بر تن ما کرد و روحانیت معزز را، مشعل فروزان هدایت بشریت در عصر حاضر قرار داد و سنگر نماز جمعه به عنوان خاستگاه و پایگاه وحدت و انسجام امت واحده اسلامی، همواره سدی استوار در برابر دشمنان دین مبین و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و امامان جمعه به عنوان منادیان وحدت و پرچمداران بصیرت، در خط مقدم مبارزه با نفاق و فتنه، نقش به سزایی در خنثی کردن توطئه های عقیدتی و انحرافات فکری در بطن جامعه اسلامی مان ایفا کرده اند".

در ادامه نماینده ولی فقیه آورده است: "این لوح به پاس خدمات چندین ساله جنابعالی در سنگر امامت جمعه اهل سنت شهرستان دهگلان به حضورتان تقدیم می شود و از خداوند منان توفیقات روز افزون و دوام خدمتگزاری معنوی شما را در نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای بنیانگذار فقید نظام اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) و عمل به منویات وحدت آفرین و روشنگرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را خواستارم".