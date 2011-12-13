سیاست های اطلاع رسانی ستاد بازسازی عتبات عالیات تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباسی فر با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی جامع و گسترده از خدمات و عملکرد ستاد گفت: پیامی که ما خود را موظف به ابلاغ آن می دانیم پیامی مقدس و مورد علاقه مخاطب است یعنی خادمی صحن و سرای اهل بیت علیهم السلام و این افتخار بزرگی است که امروز سعادت خدمت به عتبات عالیات نصیب مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی گردیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: شاید همه آحاد جامعه امکان رفتن به عتبات عالیات در کشور عراق را نداشته اند اما همواره با اهداء نذورات بعنوان پشتیبانی موثر، ستاد را در امر بازسازی کمک کرده اند و حق دارند بدانند که خروجی نذورات و کمک هایشان چه بوده است. بنابراین مخاطبین دو دسته اند، یکی گروهی که با سفر به کشور عراق و 4 شهر مقدس این کشور بعینه شاهد تحول چشمگیر در بازسازی اعتاب مقدسه هستند و گروهی که هنوز موفق به سفر به آن سرزمین نگردیده اند.

عباسی فر با اعلام این مطلب که اطلاع رسانی به مخاطبین دسته دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است گفت: اینجاست که ما باید با بهره گیری از شیوه های موثر بصورت مستمر به این عزیزان گزارش بدهیم.

معاون فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات تاکید کرد: استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید بعنوان پشتوانه شرعی و اعتقادی ، استفاده از فضای مناسب رسانه ها ، استفاده از فضاهای پرتردد جهت تبلیغ اهداف ستاد نظیر فرودگاه ها، ترمینال ها، مترو و شرکت اتوبوسرانی، تلوزیون های شهری، اتوبانها(نصب بیلبورد)، تقویت سایت خبری و فعال نمودن بخش دریافت نظرات و فراهم نمودن زمینه زیارت مجازی، استفاده از ظرفیت های موجود در مراکز فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف، سازمان رسیدگی به امور مساجد ، چاپ و نشر ماهنامه، بروشور، مجلات از جمله سرفصل های فعالیت های این معاونت است.

وی گفت: تقویت ارتباط مردمی از طریق انجام پروژه افکارسنجی و فراهم نمودن زمینه تماس آنان با ستاد، تقویت و ساماندهی ارتباط با رسانه ها بویژه صدا و سیما، تجلیل از رسانه های برتر که بیشترین سهم را در انعکاس اخبار عملکرد ستاد داشته اند وهمچنین جشنواره عکس و فیلم با هدف جمع آوری آثار مرتبط با عتبات بویژه در بخش بازسازی از دیگر فعالیتهای ما است.

عباسی یاری و همکاری همه نخبگان و هنرمندان محب اهل بیت (ع) کشور را خواستار شد و استفاده از نظرات آنان را بسیار مفید و کارساز دانست.