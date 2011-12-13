رونمایی شماری از تجهیزات و قطعات راهبردی صنعت حفاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرانی اظهار کرد: این نمایشگاه همزمان با اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در اهواز برگزار می شود.

وی گفت: سازندگان و صنعتگران داخلی به موازات تلاش برای طراحی و ساخت قطعات پرمصرف صنعت حفاری، توجه خود را روی ساخت تجهیزات مهم و پیچیده کاربردی در این بخش نیز متمرکز کردند و به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.



کرانی، ساخت دستکم پنج دستگاه حفاری سنگین خشکی در داخل کشور را بیانگر ظرفیت بالا و توانمند بودن متخصصان داخلی در دستیابی به فناوریهای صنعت پیچیده حفاری دانست و بر عزم جدی برای بومی سازی 100 درصد این صنعت تاکید کرد.



رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان با اشاره به نقش اثرگذار سازندگان و صنعتگران خوزستان در تامین نیازهای صنعت نفت به ویژه در بخش حفاری، افزود: سازندگان این استان که در قالب خوشه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی ساماندهی شده اند توانایی لازم را برای تعمیرات و ساخت دستگاه های حفاری و دیگر تجهیزات صنعت نفت دارند.



کرانی، حمایت از سازندگان داخلی در جهت تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز و همکاری با صنایع داخلی برای ساخت دستگاه های حفاری در کشور را ازجمله این دستاوردها برشمرد.



رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان گفت: در بحث تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز، شرکت ملی حفاری گامهای بلندی برداشته و با اعتماد به سازندگان و تولید کنندگان قطعات و تجهیزات صنعتی در راستای خودکفایی و خوداتکایی در راس شرکتهای نفتی قرار دارد.



کرانی گفت: نمایشگاه یکی از بهترین فرصتها برای تبادل اطلاعات، تجربیات و پیشنهادات سازندگان و تامین کنندگان کالا، قطعات و تجهیزات با دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه ها در صنعت نفت است تا در فضای تخصصی و هدفمند راهکارهای اساسی و کاربردی را در جهت تامین نیازهای صنعت ارائه دهند.