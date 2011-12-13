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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

دومین یادواره شهدای روحانی بهشهر برگزار می شود

دومین یادواره شهدای روحانی بهشهر برگزار می شود

بهشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه بهشهر از برگزاری دومین یادواره شهدای روحانی شهرستان با حضور عضو مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جان علی نوری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی بهشهر اظهار داشت: همه شهدا برای ما از ارج و قرب ویژه ای برخوردار بوده و در این میان شهدای روحانی با توجه به موقعیت و رسالت خود اهمیت ویژه ای دارند.

وی با بیان اهمیت یادواره  شهدای روحانی و طلبه اظهار داشت: برگزاری این یادواره ها می تواند در نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت در اقشار مختف جامعه تاثیر گذار باشد.

نوری، رسالت پاسداری از دین را رسالتی سنگین و خطیر توصیف و بر اهمیت تقویت روحیه تفکر در پاسداری از دین و شریعت  و ارتقای توان علمی جامعه تاکید کرد.

دبیر ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی بهشهر با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا در شناساندن نقش روحانیت در دفاع مقدس افزود: برگزاری یادواره شهدای روحانی حضور پررنگ و پرنقش روحانیت را در جبهه ها و صحنه ای مختلف روشن ساخته و به اهمیت ویژه جهاد در راه خدا می پردازد.

نوری افزود: تاکنون آثار و زندگینامه حدود 20 شهید روحانی بهشهر جمع آوری شده و امیدواریم مجموعه کاملی از زندگینامه علمای روحانی بهشهر که از طریق خانواده، همرزمان و دوستان شهدای روحانی جمع آوری می شود نقش کوچکی در شناساندن این شهدا به جامعه و جوانان و نوجوانان داشته باشیم.

وی بیان داشت: دومین یادواره 28 روحانی بهشهر، پنج شنبه بیست و چهارم آذر ماه با سخنرانی ایت الله معلمی، نماینده مردم
مازندران در خبرگان رهبری در حسینیه قتلگاه بهشهر برگزار می شود.

کد مطلب 1482619

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