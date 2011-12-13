دومین یادواره شهدای روحانی بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جان علی نوری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی بهشهر اظهار داشت: همه شهدا برای ما از ارج و قرب ویژه ای برخوردار بوده و در این میان شهدای روحانی با توجه به موقعیت و رسالت خود اهمیت ویژه ای دارند.

وی با بیان اهمیت یادواره شهدای روحانی و طلبه اظهار داشت: برگزاری این یادواره ها می تواند در نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت در اقشار مختف جامعه تاثیر گذار باشد.

نوری، رسالت پاسداری از دین را رسالتی سنگین و خطیر توصیف و بر اهمیت تقویت روحیه تفکر در پاسداری از دین و شریعت و ارتقای توان علمی جامعه تاکید کرد.

دبیر ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی بهشهر با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا در شناساندن نقش روحانیت در دفاع مقدس افزود: برگزاری یادواره شهدای روحانی حضور پررنگ و پرنقش روحانیت را در جبهه ها و صحنه ای مختلف روشن ساخته و به اهمیت ویژه جهاد در راه خدا می پردازد.

نوری افزود: تاکنون آثار و زندگینامه حدود 20 شهید روحانی بهشهر جمع آوری شده و امیدواریم مجموعه کاملی از زندگینامه علمای روحانی بهشهر که از طریق خانواده، همرزمان و دوستان شهدای روحانی جمع آوری می شود نقش کوچکی در شناساندن این شهدا به جامعه و جوانان و نوجوانان داشته باشیم.

وی بیان داشت: دومین یادواره 28 روحانی بهشهر، پنج شنبه بیست و چهارم آذر ماه با سخنرانی ایت الله معلمی، نماینده مردم

مازندران در خبرگان رهبری در حسینیه قتلگاه بهشهر برگزار می شود.