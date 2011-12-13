شرکت 1500 داوطلب در مسابقات قران و عترت دانشگاه آزاد گرگان

محمد داود معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این رقابتها را اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و شناساندن سیره نبوی و توسل جستن به قرآن وعترت (ع) در بین دانشجویان ذکر کرد.

وی گفت: این مسابقات در بخشهای زندگانی پیامبر و ائمه اطهار ، تفسیر قرآن کریم ، نماز و احکام، ترجمه ی انگلیسی قرآن کریم و حفظ و ترجمه‌ی ادعیه و زیارتها، و اساتید در بخشهای آشنایی با نهج‌البلاغه، آشنایی با سیره‌ی معصومین‌(ع)، برگزار و نفرات برتر هر بخش به مرحله منطقه ای و کشوری مسابقات سراسری قرآن و عترت کشور راه خواهند یافت.

گفتنی است از نحوه برگزاری این مسابقات دکتر محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و جمعی از هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بازدید کردند.