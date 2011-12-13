به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌‌های تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی و موسسه خانه کتاب با موضوع نقد کتاب برگزار می‌شود.

هفتمین نشست از این سلسله مباحث به نقد کتاب «تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی» نوشته مهدی زرقانی اختصاص دارد که با حضور نویسنده برگزار خواهد شد و محمود فتوحی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و علیرضا نیکویی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان هم در آن سخنرانی خواهند کرد.

کتاب «تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی» که برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب فصل و جشنوارۀ فارابی بوده، نخستین بار در سال 1388 چاپ شد و در سال 1390 به چاپ دوم رسید.

این کتاب بر اساس نظریه «دگردیسی ژانرها» تاریخ ادبی ایران را از روزگار باستان تا میانه قرن پنجم بررسی می‌کند. نظریه مرکزی کتاب این است که ژانرهای ادبی ایران پس از اسلام، دنباله طبیعی ادبیات ایران پیش از اسلام هستند که پس از عبور از مرحله «دگردیسی ژانرها» به مثابه یک فرآیند، در صورت‌های تازه‌ای ظهور کرده‌اند.

در این اثر سعی شده است که «مراحل»، «عوامل» و «نشانه‌های» این دگردیسی در خلال سه قرن نخستین اسلامی نشان داده شود.

نشست نقد کتاب «تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی» یکشنبه 27 آذر از ساعت 16 تا 18 در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح­الجنان (زرین سابق)، پلاک 3 برگزار می‌شود.