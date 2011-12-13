به گزارش خبرنگار مهر، کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ در نشست خبری ویژه برنامه‌های محرم که صبح امروز 22 آذر ماه در رادیو فرهنگ برگزار شد، گفت: شخصیت‌های دینی و مذهبی از عملکرد سازمان صدا و سیما در ارتباط با برنامه‌های دهه اول محرم اظهار رضایت کردند. در واقع امسال عملکرد صدا و سیما خیلی خوب بود و دلیل این خوب بودن، نگاه جدی به ماه محرم بود.

وی ادامه داد: ماه محرم یک عادت نیست، بلکه یک آیین است و همیشه در طول تاریخ آیین‌ها را یک نفر میدان داری کرده است. در دنیای امروز میدان‌دار اصلی آیین‌ها، رسانه‌ها هستند. اگر رسانه‌ای خوب میدان‌داری کند منجر به نتایج مطلوب می‌شود. امسال سازمان صدا و سیما در ایام محرم خوب میدان‌داری کرد.

مدیر رادیو فرهنگ بیان کرد: ما از سه منظر به آیین‌ها نگاه کردیم که شامل منظر تاریخی، منظر آیینی و منظر رسانه‌ای بود. خوشحالیم که توانستیم در دهه اول محرم رضایت مردم را کسب کنیم.

رحمانیان مدیر گروه مطالعات رادیو فرهنگ گفت: در این ایام ما از سه منظری که مدیر رادیو فرهنگ اعلام کرد سه برنامه "هفت کوچه"، "هزار و یکشب" و "از واژه تا صدا" را داشتیم. ما سعی کردیم در این برنامه به نقش رسانه‌های مختلف بپردازیم. علاوه بر آن به تاثیر عاشورا در دنیای امروز پرداختیم.

مدیر رادیو فرهنگ در ادامه اشاره کرد: برنامه‌ها با یک باور خالصانه ساخته شد تا نشانگر آیین‌ها و شور لازم ایام محرم باشد.

یوسف‌نیا، مدیر گروه ادب رادیو فرهنگ عنوان کرد: ما در دهه اول محرم سعی کردیم از منظر ادبیات به آیین‌های عاشورایی بپردازیم و در این باره برنامه‌های متنوعی همچون "گنجشک جبرئیل"، "روایت عشق" و ... را پخش کردیم. سعی کرده‌ایم از شعرهای زنده‌یاد حسن حسینی استفاده کنیم. همچنین اشعاری با صدای ایشان پخش شد.

معصوم‌زاده، مدیر گروه دانش رادیو فرهنگ هم گفت: این گروه در دهه اول محرم برنامه‌های مختلفی همچون "مکتب عشق"، "شبستانه" و ... پخش کرد. در مجموع تلاش کردیم به مفهوم عاشورا در زندگی بپردازیم و تعامل خوبی برقرار کرده تا برنامه‌ها تاثیرات لازم را داشته باشد.

زندیان، مدیر گروه هنر هم تاکید کرد: در این ایام 223 دقیقه برنامه با موضوع نقش هنر در آیین پخش کردیم و تلاش کردیم به هنر پرده‌خوانی در قالب‌های مختلف بپردازیم.