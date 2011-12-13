تحریم ها توان مهندسی ایران را در صنعت ریلی ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، میرصمد قریشی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: شرکت واگن پارس اراک یکی از شرکت های فعال در حوزه صنعت ریلی کشور است که با وجود تحریم های اقتصادی و علمی ایران توانست توان مهندسی خود را ارتقا بخشیده و افتخارات بزرگی از جمله طراحی و تولید متروی ملی را برای کشور به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: هرچه شدت تحریم ها بیشتر و واردات کاهش یابد ابتکار و خلاقیت جوان ایرانی بیشتر به بار خواهد نشست.

معاون مهندسی شرگت واگن پارس افزود: شرکت واگن اراک از جمله شرکت هایی است که نه تنها تحریم ها خللی بر روند فعالیت صنعتی آن وارد نکرده بلکه موجب نوآوری و ابتکار عمل مهندسان جوان آن در طراحی واگن های دو محوره حمل کانتینر و ... شده است.

قریشی با بیان اینکه تقویت صنعت ریلی کشور در گرو ساماندهی خریداران محصولات ریلی است، گفت: سیاستگذاری اساسی در زمینه ساماندهی خریداران تولیدات صنعت ریلی کشور یکی از نیازهای اساسی صنعتگران حوزه صنعت ریلی است.

وی ادامه داد: باید با اتخاذ یک سیاست کلی شیوه تامین نیاز مشتریان تولیدات صنعت ریلی کشور کنترل و از واردات تولیدات صنعت ریلی کشور ممانعت شود.

معاون مهندسی شرگت واگن پارس با بیان این که تقویت صنعت ریلی کشور با جلوگیری از واردات موجب افزایش فرصت های شغلی برای جوانان کشور خواهد شد گفت: شرکت واگن پارس اراک یکی از واحدهای صنعتی فعال در حوزه صنعت ریلی است که توانسته افتخار بومی سازی طراحی و ساخت متروی ملی را نصیب کشور کند.