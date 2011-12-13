8 هندبالیست آذربایجان غربی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون هندبال کشور از حسین نوروزیان، مجید شله باف، حامد وهابی، امیر بشره و میر حجت سید ولی لو از تاریخ 24 تا 26 آذر ماه و از آرش نوبخت و علیرضا جوادپور از 27 تا 30 آذر ماه جهت حضور در اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال جوانان کشور که در شهرکرد برگزار می شود دعوت کرده است.

مهدی محزونی نوجوان هندبالیست آذربایجان غربی نیز که در اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال از 20 آذرماه به مدت یک هفته حضور دارد، از دعوت شدگان آذربایجان غربی به تیم ملی هندبال نوجوانان کشور است.

آذربایجان غربی از نظر تعداد ورزشکار دعوت شده به اردوهای تیم ملی در رشته های مختلف ورزشی بعد از استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار دارد.