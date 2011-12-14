13 هزار معلول متقاضی دریافت خودرو

دکتر همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تولید خودرو ویژه معلولان افزود: با شرکت خودروسازی پارس خودرو تفاهم نامه ای در دوره های قبلی مدیریت سازمان بهزیستی به امضا رسیده بود اما متاسفانه این شرکت به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده است.

به گفته وی ، براساس تفاهم نامه منعقد شده پارس خودرو باید دو هزار دستگاه خودرو مناسب سازی شده برای معلولان تولید می کرد و تحویل آنها داده می شد اما گویا از این تعداد فقط 930 دستگاه خودرو تحویل معلولان داده شده است.

چندی پیش رئیس جامعه معلولان ایران از توقف خط تولید خودروی معلولان و عدم تحقق وعده های مسئولان در این خصوص خبر داده بود.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: پیگیریهای لازم را برای تولید و تحویل مجدد خودرو از سوی شرکتهای خودروساز انجام می دهیم.

هاشمی گفت: یک میلیارد تومان از سوی سازمان بهزیستی به عنوان یارانه برای مناسب سازی خودروهای معلولان به پارس خودرو ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه 13 هزار معلول متقاضی دریافت خودروی مناسب سازی شده هستند افزود: این درحالی است که پارس خودرو اعلام کرده است که نبود متقاضی دلیل توقف تولید خودرو بوده است.