به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش قم با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه دانش آموزان ما امروزه بیش از گذشته به بحث تربیت بدنی علاقمندی نشان می‌دهند فرصتی فراهم شده است تا مربیان و دبیران تربیت بدنی نیز آن را غنیمت شمرده واز این ظرفیت در پیشبرد اهداف اسلامی و فرهنگی و ورزشی که منش پهلوانی و جوانمردی را در خود دارد استفاده مطلوب و بهینه‌ای داشته باشند.



مرتضی مختاری یادآور شد: اگر دانش آموزان روحیه‌ای با نشاط و جسم سالمی داشته باشند، بدون شک مراحل یادگیری آن‌ها بهتر و شایسته‌تر انجام خواهد شد.



استخدام ۱۳۷ معلم تربیت بدنی در قم



وی شرایط آموزش و پرورش در حال حاضر را بسیار خوب ارزیابی و تصریح کرد: استخدام ۱۵هزار معلم تربیت بدنی و ورزش در آموزش و پرورش کشور و ۱۳۷ نفر دراستان قم بر اساس ظرفیت پیش بینی شده نشان از اهمیت و جایگاه تربیت بدنی و پرورشی در این وزارتخانه دارد.



مختاری افزود: توسعه هنرستان‌های تربیت بدنی در کشور و استان نشان از این است که ظرفیت علاقه‌مندی دانش آموزان زیاد بوده که باید به نحو مطلوب از این امر استفاده کرد.



تحصیل ۳۰۰ دانش آموز در هنرستان‌های تربیت بدنی در قم



وی یادآور شد: در سال تحصیلی ۹۰حدود ۳۰۰ دانش آموز قمی در هنرستان‌های تربیت بدنی پسران و دختران در قم مشغول تحصیل هستند.



رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه هنرستان‌های تربیت بدنی قم دارای شرایط خاصی هستند تصریح کرد: این هنرستان‌ها با در نظر گرفتن جدی مطالب فرهنگی و اخلاقی، داری ظرفیت و پتانسیل خوب برای پیشرفت هستند.



وی با بیان اینکه باید ورزش استان با کمک و هدایت مسئولان پویا‌تر شود، اظهار داشت: ورزشکاران باید از نظر فرهنگی و اخلاقی در جامعه الگو و نمونه باشند.



مختاری به اجرای طرح سباح و طناورز در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این دو طرح ملی بیش از ۳۵ هزار دانش آموز تا پایان سال تحصیلی ۹۰-۹۱ در امر ورزش فعالیت خواهند داشت.