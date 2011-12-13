عشایر قصرشیرین 30 درصد گوشت قرمز کرمانشاه را تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دوستیان صبح سه شنبه در بازدید از محل های اسکان عشایر شهرستان قصرشیرین گفت: هشت هزار عشایر کوچرو در شهرستان قصرشیرین ساکن هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری قصرشیرین تاکید کرد: عشایر قصرشیرین از نظر قومیتی تنوع بالایی دارند و در حال حاضر طوایف "کرگاه"، "قلخانی"، "سنجابی"، "گوران"، "کلهر" در این شهرستان زندگی می کنند.

وی تاکید کرد: 197 هزار راس در بین عشایر شهرستان قصرشیرین وجود دارد که بیش از 30 درصد گوشت قرمز و لبنیات استان کرمانشاه را تامین می کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین با اشاره به نیاز عشایر قصرشیرین به آموزش، گفت: تا کنون پنج مدرسه برای عشایر مستقر در قشلاق قصرشیرین برای آموزش و سوادآموزی ایجاد شده است.

دوستیان در پایان تاکید کرد: امور عشایری جهاد شهرستان قصرشرین خدماتی همانند آبرسانی سیار، سوخت رسانی و توزیع آرد و دیگر ملزومات به عشایر منطقه ارائه می دهد.

