عیادت جمعی از مسئولان وزارت ارشاد از ابراهیم یونسی

رُزا گلپاشی همسر این مترجم پیشکسوت در این باره به خبرنگار مهر گفت: صبح امروز تعدادی از مسئولان وزارت ارشاد به عیادت آقای یونسی آمدند.

وی درباره وضعیت جسمی همسرش هم یادآور شد: حال آقای یونسی نسبت به قبل بهتر شده و می‌تواند خودش روی صندلی بنشیند، ولی نمی‌توانست با مسئولانی که آمده بودند عیادتش حرفی بزند.

بر اساس این گزارش صبح امروز (سه شنبه 22/9/90) نمایندگانی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل ابراهیم یونسی از این مترجم پیشکسوت عیادت کردند.

در این عیادت داریوش رضوانی مشاور معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب٬ محمد حسنی، مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و سیدمهدی جعفری مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی از نزدیک جویای حال این مترجم نام آشنای کشورمان شدند و پیگیر روند معالجات او از ابتدای بیماری تاکنون شدند.

در این دیدار و ضمن عیادت و قدردانی از تلاش‌ها و زحمات این مترجم پیشکسوت یک جلد کتاب نفیس امام حسین (ع) و هدیه‌ای به رسم یادبود از سوی بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ابراهیم یونسی اهداء شد.

ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم پیشکسوت، متولد سال ۱۳۰۵ در شهر بانه است که بیش از ۱۰ کتاب تالیفی و ۴۰ اثر ترجمه‌ای را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است. یونسی بعد از انقلاب اسلامی، اولین استاندار کردستان بوده است.

از میان آثار تالیفی او می‌توان به «هنر داستان نویسی»، «مادرم دوباره گریست»، «گورستان غریبان»، «شکفتن باغ» و «اندوه شب بی‌پایان» و از میان انبوه ترجمه‌هایش هم می‌توان به «آروزهای بزرگ» و «داستان دو شهر» (چارلز دیکنز)، «اسپارتاکوس» (هوارد فاوست)، «یک جفت چشم آبی» (توماس هاردی)، مردی که خورشید را در دست داشت (جک ریموند جونز)، با این رسوایی چه بخشایشی (رندل جاناتان) و دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده (فئودور داستایفسکی) اشاره کرد.

ابراهیم یونسی از حدود 2 سال پیش به علت ابتلا به بیماری آلزایمر در خانه بستری است.