مرتضی کاخی نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول کار روی 3 عنوان کتاب هستم که قصد دارم پس از انجام مراحل پایانی ویرایش و پیرایش آن‌ها، به انتشارات سخن تحویلشان بدهم. این 3 کتاب، به ترتیب درباره رباعی در شعر فارسی از ابتدا تاکنون، به همراه نمونه‌های شعر و با شرح و تفسیر است. کتاب دوم درباره قصیده و سومین عنوان هم دربار نثر فارسی از گذشته تا امروز است.

وی افزود: کار روی این کتاب‌ها از چند سال پیش شروع شد، ولی وقتی روی چنین کتاب‌هایی کار می‌کنی، مرتبا پیش می‌آید که می‌گویی آن مطلب را حذف کنم و این مطلب را اضافه کنم. همین مسائل است که باعث عقب افتادن انتشار این‌گونه کتاب‌ها می‌شود؛ چون این کتاب‌ها، قصه و داستان نیستند، بلکه نیازهای جامعه و اشکالاتی را که وجود دارد، مورد توجه قرار می‌دهند.

این محقق گفت: این که مطالب و موضوعات مورد اسناد را از کجا بیاوری و در کنار هم قرار بدهی، یا درصد نقل قول‌ها نسبت به حجم مطالب اصلی کتاب، باعث می‌شود که یک کتاب آکادمیک شود و یک کتاب هم، حاصل کتاب‌سازی شود. من سعی کرده‌ام کتاب‌سازی نکنم و در این 3 عنوان هم این رویه را رعایت کرد‌ه‌ام.

کاخی گفت: مطالب این 3 کتاب، تقریباً جمع‌شده هستند و فقط حجم کمی از کارها باقی مانده است. قصد دارم پس از اتمام اعمال تغییرات نهایی بر این 3 عنوان، آن‌ها را تحویل ناشر بدهم.