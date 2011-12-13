پژوهشگران برتر دانشگاه چمران مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر سه شنبه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، از پرویز شیشه بر برای کسب عنوان استاد نمونه کشوری در سال 89 و محمد جعفر پاک سرشت به عنوان پژوهشگر بازنشسته فعال تجلیل شد.

در بخش تالیف و ترجمه کتاب از منصور کمری (دانشکده مهندسی)، محمد نوری (دانشکده دامپزشکی) و رحیم پیغان(دانشکده دامپزشکی)، در محور چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی از علیرضا کیاست و ناهید پور رضا هر دو از دانشکده علوم، در بخش چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی از حسین نجف زاده از دانشکده دامپزشکی و فریده عصاره از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی قدردانی شد.



همچنین از خلیل رنجبر و سید عباس طباطبایی اساتید دانشکده مهندسی در محور اجرای طرحهای تحقیقاتی، امین رضا نقره آبادی از دانشکده مهندسی به عنوان پژوهشگر جوان، سید محمود کاشفی پور از دانشکده مهندسی علوم آب به عنوان پژوهشگر شایسته تقدیر و غلامرضا رجبی از دانشکده علوم تربیتی به عنوان پژوهشگر بسیجی تجلیل به عمل آمد.



در ادامه، از اساتید نصرالله امامی، سید حسین سجادی، جواد سعدون زاده، صدیقه حیدری زاده، آریا رسولی، حمید گله داری، منصور سودانی، غلامعلی پرهام، علیرضا زراسوندی، پرویز شیشه بر، محمود جورابیان، سعید برومند نسب از دانشکده های مختلف دانشگاه شهید چمران به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده قدردانی شد.



همچنین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان فعالترین دانشکده از نظر فعالیتهای پژوهشی و گروه علوم پایه دامپزشکی به عنوان فعالترین گروه از نظر فعالیتهای پژوهشی مورد تجلیل قرار گرفتند.



در بخش دانشجویی از فرامرز سهیلی از دانشکده علوم تربیتی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برگزیده دوره دکتری و اسماعیل داراب پور از دانشکده علوم به عنوان دانشجوی پژوهشگر برگزیده در دوره کارشناسی ارشد قدردانی شد.