مردمسالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان با ستادهای گرگان و آق قلا با بیان اینکه امانتداری از آرا مردم رسالت همه ماست گفت: وظیفه داریم تا انتخابات را بدون هر گونه اتهام وابهام برگزار کنیم و برای اینکه از هر گونه شک و شبهه مبرا باشیم باید فعالیتها را مدیریت کرده که بخشی از ان با مستند سازی انجام خواهد شد.

جمشیدی ادامه داد: مستند سازی باید در دو حوزه فعالیت مجریان و فعالیت متخلفان صورت گیرد که هر دو این مستندات به موقع به کار خواهد آمد.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: حضور مومنانه و حداکثری مردم در انتخابات آتی ، مایوس کننده و بازدارنده دشمنان نظام است.

وی اظهار داشت: انتخابات اثرات مثبت فراوانی دارد و دشمن در پی این است که این مهم را تبدیل به اثرات مایوس کننده و منفی کند.

وی تاکید کرد: تمام سعی و تلاش مسئولان باید به گونه ای باشد که اثرات مثبت انتخابات را در جامعه ببینیم.

جمشیدی عنوان کرد: شناخت روشهای دشمنی کار سختی است و نیاز به تدبیر و علم و آگاهی دارد تا بتوان از عزت واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان دفاع کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: با حضور حداکثری و مومنانه مردم در انتخابات مشت محکمی به دهان دشمن کوبیده می شود و زیاده خواهی استکبار و توطئه دشمنان نظام خنثی می شود.