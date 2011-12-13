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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

جمشیدی:

مردمسالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است

مردمسالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گلستان مشارکت حداکثری و حضور دندان‌شکن مردم در انتخابات را یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری عنوان کرد و اذعان داشت: یک انتخابات صحیح و همگانی با مشارکت مردم محقق می‎شود و این مردم‌سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان با ستادهای گرگان و آق قلا با بیان اینکه امانتداری از آرا مردم رسالت همه ماست گفت: وظیفه داریم تا انتخابات را بدون هر گونه اتهام وابهام برگزار کنیم و برای اینکه از هر گونه شک و شبهه مبرا باشیم باید فعالیتها را مدیریت کرده که بخشی از ان با مستند سازی انجام خواهد شد.

جمشیدی ادامه داد: مستند سازی باید در دو حوزه فعالیت مجریان و فعالیت متخلفان صورت گیرد که هر دو این مستندات به موقع به کار خواهد آمد.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: حضور مومنانه و حداکثری مردم در انتخابات آتی ، مایوس کننده و بازدارنده دشمنان نظام است.

وی اظهار داشت: انتخابات اثرات مثبت فراوانی دارد و دشمن در پی این است که این مهم را تبدیل به اثرات مایوس کننده و منفی کند.

وی تاکید کرد: تمام سعی و تلاش مسئولان باید به گونه ای باشد که اثرات مثبت انتخابات را در جامعه ببینیم.

جمشیدی عنوان کرد: شناخت روشهای دشمنی کار سختی است و نیاز به تدبیر و علم و آگاهی دارد تا بتوان از عزت واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان دفاع کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: با حضور حداکثری و مومنانه مردم در انتخابات مشت محکمی به دهان دشمن کوبیده می شود و زیاده خواهی استکبار و توطئه دشمنان نظام خنثی می شود.

کد مطلب 1482646

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