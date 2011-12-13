10 میلیارد ریال به طرحهای بخش آوج اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل طاهرخانی در جلسه شورای اداری بخش آبگرم با اشاره به در پیش بودن برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: برگزاری انتخابات مسئولیت سنگین و خطیری است که کارهای مقدماتی آن آغاز شده و حضور و مشارکت حداکثری مردم دغدغه و اولویت اصلی مدیران شهرستان است.

وی افزود: انتخاب فرد اصلح نیز باید مورد توجه همه باشد و عموم مردم مواظب باشند فردی انتخاب شود که مشکلات و مسائل مردم را با تمام وجود حس کرده و بین حرف و عملش فاصله ای وجود نداشته باشد.

طاهرخانی با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری آحاد مردم در این برهه یادآورشد: در این ایام افرادی با حضور در روستاها و شهرها می خواهند با زیر سوال بردن عملکرد دولت رای جمع کنند، لذا باید همه هوشیار باشند و این مسائل را زیر نظر بگیرند.

وی در ادامه گفت: اعضای کمیته های مختلف انتخابات در شهرستان بوئین زهرا تعیین شده و با توجه به اینکه در هر استان در یک شهرستان انتخابات رایانه ای برگزار خواهد شد بوئین زهرا برای این منظور انتخاب شده است.

این مسئول تصریح کرد: هماهنگی های لازم با شرکت مخابرات استان برای فراهم کردن زیر ساختها و ارائه خدمات مناسب در روز اخذ رای صورت گرفته است تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.

10 میلیارد ریال اعتبار طرح های بخش آوج



فرماندار بوئین زهرا در ادامه از اختصاص 10 میلیارد ریال برای پروژه های بخش آوج خبر داد و گفت: مشارکت مردمی در تسریع اجرای پروژه ها مهم و تأثیرگذار است و نباید اجرای یک پروژه چند میلیارد تومانی که نقش مهمی در سلامت مردم شهر دارد با کارشکنی فرد یا افرادی با مشکل مواجه شود بلکه باید تلاش کنیم تا پروژه های زیربنایی در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.

وی خدمت بی منت و صادقانه را از وظایف اصلی مسئولان عنوان نظام دانست و یادآورشد: اگر برای مردم کار نشود به مردم خیانت شده چرا که وظیفه ما این است که آنچه در توان داریم در مسیر خدمت به مردم به کار گیریم.

رفع مشکلات روشنایی شهر آبگرم، ساماندهی المان و فضای ظاهری شهر، جلوگیری دهیاران از ساخت و سازهای غیرمجاز، تخصیص اعتبارات قابل توجه به دهیاران، تخصیص اعتبار برای شهرداری آبگرم و اجرای طرح های بنیاد مسکن با اعتبارات بانک جهانی و پیگیری طرح گردشگری آبگرم از دیگر محورهای سخنان فرماندار در جلسه شورای اداری آبگرم بود.