استفاده ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی قمی از شیر رایگان مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر: حمید رضا سوری با بیان اینکه هم اکنون توزیع شیر رایگان در مدارس استان قم در حال اجراست، اظهار داشت: حدود ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی در مدارس قم تحت پوشش این طرح قرار دارند.



وی یادآور شد: به صورت نمادین مراسم توزیع شیر رایگان در نیمه اول آذر ماه و بر اساس وعده‌های داده شده در مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.



سوری در ادامه تصریح کرد: امسال کلیه دانش آموزان مدارس شهری و روستایی در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، پیش دبستانی و مهدکودک‌ها در سطح استان از شیر رایگان بهرمند می‌شوند.



وی افزود: ۷۰ نوبت در سال و در هفته حداقل سه بار شیر در مدارس استان توزیع می‌شود.