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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

سوری خبر داد:

استفاده ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی قمی از شیر رایگان مدارس

استفاده ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی قمی از شیر رایگان مدارس

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش قم با اشاره به اجرای توزیع رایگان شیر در مدارس استان قم، تصریح کرد: در این طرح ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی قم از شیر رایگان در مدارس استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر: حمید رضا سوری با بیان اینکه هم اکنون توزیع شیر رایگان در مدارس استان قم در حال اجراست، اظهار داشت: حدود ۱۶۰ هزار دانش آموز و فرهنگی در مدارس قم تحت پوشش این طرح قرار دارند.

وی یادآور شد: به صورت نمادین مراسم توزیع شیر رایگان در نیمه اول آذر ماه و بر اساس وعده‌های داده شده در مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.

سوری در ادامه تصریح کرد: امسال کلیه دانش آموزان مدارس شهری و روستایی در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، پیش دبستانی و مهدکودک‌ها در سطح استان از شیر رایگان بهرمند می‌شوند.

وی افزود: ۷۰ نوبت در سال و در هفته حداقل سه بار شیر در مدارس استان توزیع می‌شود.

کد مطلب 1482648

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