به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری (ع) به همت گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم (ع) تدوین و با ترجمه حجت الاسلام جواد محدثی از سوی نشر معروف منتشر شده است.



با توجه به نبود مجموعه ای جامع در مورد سخنان امام یازدهم، پژوهشکده باقرالعلوم(ع) تصمیم گرفت سخنان این امام معصوم را گرد آوردی کند. این مجموعه به دو زبان عربی و فارسی منتشر شده است. به این صورت که متن عربی احادیث در سمت راست و ترجمه فارسی آن در صفحه مقابل قرار گرفته است.



در این مجموعه سعی شده احادیث تکرار و تقطیع نشود و ترتیب متن احادیث هم از منابع اولیه انتخاب و متن کامل آورده شود و چنانچه در متن احادیث در منابع اختلاف قابل توجهی بود بیان شده و اگر اختلاف در متن خیلی زیاد بود دو حدیث محسوب شده و هر دو آورده شده است.



نکته قابل ذکر دیگر اینکه با توجه به اینکه به نظر مؤلفین، کتاب "تفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری (ع)" انتسابش به امام (ع) قطعی نیست لذا در این موسوعه احادیثی که فقط در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) آمده و در منابع دیگر حدیثی ذکر نشده، در این موسوعه نیامده است.



این کتاب در چهار فصل تدوین شده است: سخنان امام در عقاید، سخنان امام در احکام، سخنان امام در اخلاق، و زیارت و دعاهای نقل شده از آن حضرت.



کتاب "فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری (ع)" با تلاش گروه حدیث و پژوهشکده باقر العلوم (ع) تدوین و با شمارگان 3000 نسخه در 456 صفحه از سوی نشر معروف منتشر شده است.