برگزاری سوگواره وبلاگ نویسان عاشورایی به سه زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی محمدیان در نشست رسانه‌ای سوگواره که در نمایشگاه خیمه خورشید برپاشد اظهار داشت: از جمله حوادث و رویدادهایی که نه‌تنها جوامع اسلامی و تاریخ اسلام، بلکه تاریخ بشریت را وامدار خود کرده، قیام عاشورا و نهضت کربلاست. این واقعه به تنهایی یک فرهنگ و ایدئولوژی را ایجاد کرده که همه حوادث تاریخ را تحت تاثیر قرار داده است.

محمدیان ادامه داد: امتداد این تاثیر، امروزه فرهنگ پایداری، مقاومت، زیستن شرافتمندانه و مرگ با عزت را تبلیغ می‌کند و مانند خون در رگ حیات طیبه بشری حرکت دارد.

رئیس فرهنگسرای ولا گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با تأسی از این فرهنگ، سلسله برنامه‌هایی را برای ایام محرم سال 1433 هجری قمری تدارک دیده که در قالب برنامه‌های "دریا عطش گرفت" اجرا می‌شوند و از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگاه "خیمه خورشید" که هم‌اکنون برپاست و عطر سیب که در ابتدای ماه محرم برگزار شد اشاره کرد.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 افزود: سوگواره بین‌‌المللی وبلگ‌نویسان عاشورایی از دیگر برنامه‌های مجموعه "دریا عطش گرفت" است و برنامه‌های دیگر این مجموعه نیز در مقاطع پیش رو برگزار می‌شود.

محمدیان درباره وجه تمایز این سوگواره با برنامه‌های مشابه گفت: از اولویت‌های جدی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شبکه‌سازی بین مخاطبان و تولید محصولات و برنامه‌های اثرگذار برای آن‌هاست. ما از مجموعه کسانی که در دوره‌های پیشین این سوگواره شرکت کرده‌اند، یک شبکه مفید از فعالان سایبری در حوزه عاشورایی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانیم امکان فعالیت و ادای دین را در این حوزه برای مخاطبانمان فراهم کنیم.

رئیس فرهنگسرای ولا ادامه داد: در سال گذشته بیش از 1700 وبلاگ‌نویس در این شبکه گردآمدند که با 2500 اثر در سوگواره‌ شرکت کردند. از این میان 140 اثر شایسته تقدیر بود که به 48 نفر جایزه تعلق گرفت.

محمدیان توضیح داد: ثبت نام در دوره چهارم این سوگواره از عاشورا آغاز شد و تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و در روزهای آخر ماه صفر نیز از برگزیدگان سوگواره تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی افزود: این سوگواره در دو بخش اصلی "وبلاگ‌ محور" و "پست محور" با موضوعات مرتبط با عاشورا و یک بخش ویژه با عنوان "قیام حسین، بیداری اسلامی" برگزار می‌شود.

وی همچنین درباره نقش نهادهای شرکت‌کننده در برگزاری این سوگواره گفت: سازمان بسیج دانشجویی کشور، دانشگاه جامعة المصطفی در قم، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، موسسه فرهنگی تبیان و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در برپایی سوگواره مشارکنت دارند.

چهارمین سوگواره بن‌المللی وبلاگ‌نویسان عاشورایی در 6 قالب شعر، یادداشت وبلاگی، نماهنگ، صوت و پادکست، عکس، طرح گرافیکی و فتوبلاگ برگزار می‌شود. همچنین شاخص‌های اصلی در داوری وبلاگ‌های برگزیده عبارت است از تعداد مطالب مرتبط با موضوعات سوگواره، غنای مضمون و عمق محتوا، استناد تاریخی، اثرگذاری عمومی وبلاگ بر اساس تعداد بازدیدهای صورت‌گرفته، قالب متناسب و زیبایی‌های بصری، استمرار به‌روزرسانی و نوآوری و خلاقیت.

علاقمندان برای شرکت در سوگواره می توانند به سایت www.farhangsara.ir مراجعه کنند.