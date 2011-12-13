خانه کارگر خواستار رسیدگی سریع به موضوع کارخانه غدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه کارگر استان یزد با صدور بیانیه ‌ای ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت جمعی از کارگران مظلوم در حادثه انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد غدیر شهر یزد، خواستار پیگیری دقیق و سریع موضوع و شناسایی عوامل مقصر در این حادثه شده است.

استاندار یزد نیز پس از عیادت از مجروحان حادثه انفجار فولاد غدیر برای تشکیل هیئتی از کارشناسان برای رسیدگی و مشخص کردن علت حادثه دستور اکید داد.

محمدرضا فلاح‌ زاده و هیئت همراه پس از عیادت از مجروحان حادثه انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد غدیر، هیئتی از کارشناسان و دستگاه ‌های اجرایی را مامور رسیدگی به این حادثه کرده است.

استاندار یزد همچنین طی پیامی کشته شدن تعدادی از کارگران را در این حادثه به خانواده‌های آنان تسلیت گفته است.



بر اثر انفجار کوره ذوب این کارخانه تا ساعت ساعاتی پیش 9 نفر از کارگران این کارخانه کشته شده‌ اند و 10 نفر دیگر با وضعیت وخیمی در بیمارستان سوانح سوختگی یزد بستری هستند.



اغلب کارگران مصدوم و کشته شده از اتباع خارجی بوده‌اند اما بر اساس شنیده‌ها یکی از کارگران مصدوم یزدی است.

با توجه به شنیده ها و وضعیت سوختگی صد درصدی مصدومان، بعید به نظر می رسد مصدومان این حادثه زنده بمانند.



این حادثه روز یکشنبه شب در حالی که 23 کارگر در شیفت پایانی مشغول به کار بودند، اتفاق افتاده است که 19 نفر از آنها کشته و زخمی شده‌ اند.



علت حادثه هنوز مشخص نیست ولی به احتمال زیاد وجود کپسول گاز در میان ضایعات آهن در هنگام ذوب عامل این حادثه بوده است.