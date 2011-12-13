بازهم دیدار چوکا خبرساز شد/ اخراج خبرنگاران از ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای چوکای تالش و شهرداری تبریز درحالی با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار شد که ناظر این مسابقه در ابتدای بازی خبرنگاران را از ورزشگاه بیرون کرد.

کاظم سلیمانی ناظر این بازی، در حرکتی غیرمنطقی و غیرقانونی در ابتدای بازی از نیروهای انتظامی خواست خبرنگاران را از ورزشگاه عضدی رشت بیرون کنند. البته وی در پاسخ به اعتراض خبرنگاران گفت که شما می‌توانید کاور پوشیده و پشت دروازهها بروید اما با مخالفت خبرنگاران، ناظر بازی اعلام کرد، اگر آنها را بیرون نکنید، بازی را برگزار نمی‌کنم.

محمد نوازی، کاپیتان تیم شهرداری نوشهر هم که به حمایت از خبرنگاران به ناظر بازی گفت که این حرکت درست نیست و بازی بدون تماشاگر است و خبرنگاران می‌توانند مسابقه را پوشش دهند، با برخورد زشتی از سوی ناظر بازی مواجه شد.

براین اساس خبرنگاران که برای پوشش این مسابقه از رقابت‌های لیگ دسته دوم به ورزشگاه عضدی رفته بودند، با دستور ناظر بازی از ورزشگاه اخراج شدند.