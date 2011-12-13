نیروهای امنیتی خطا کرده اند/ تکرار ادعاها علیه ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حمد بن عیسی آل خلیفه" مدعی شد: سوریه و ایران مردم بحرین را علیه حکومت می شورانند.

وی ادعا کرد: ما دلایل محکمی در دست داریم که نشان می دهد جوانان بحرینی در سوریه آموزش می بینند. ما به دمشق در این باره هشدار داده ایم اما آنها هر گونه دخالت را رد می کنند.

پادشاه بحرین با اعتراف به سرکوب مردم کشورش گفت: سیاست وزارت کشور کشتن مردم در خیابانها نبوده و برخی نیروهای پلیس بی انضباطی کرده اند!

وی با انکار سیاستهای سرکوبگرانه خاندان حاکم و تلاش برای تبرئه کردن خود مدعی شد: حوادث فردی بوده و همه خطاکاران مجازات خواهند شد.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب مردم بحرین ادامه می دهد و در تازه ترین جنایت خود یک کودک پنج روزه را به کام مرگ فرستاد.