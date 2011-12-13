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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

هفت ویژه برنامه در نمایشگاه کتاب گلستان اجرا می شود

هفت ویژه برنامه در نمایشگاه کتاب گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: هفت ویژه برنامه همزمان با نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه های توسط گروههای هنری وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار می شود.

این برنامه ها، هر روز عصر با اجرای برنامه هایی آموزشی، فضای نمایشگاه را برای بازدید کنندگان متنوع می سازند تا خانواده ها بتوانند، در زمان بازدید برنامه هایی را به تماشا بنشینند.

تحکیم بنیان خانواده، محرم، عفاف و حجاب، شب یلدا، تربیت و جوانان از عناوین این برنامه هاست که هر شب راس ساعت 17 در محل نمایشگاه برگزار می شود.
 
نمایشگاه کتاب گلستان هفته آینده در گرگان برگزار می شود.
کد مطلب 1482666

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