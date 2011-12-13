آخرین اصلاحات تکمیل ظرفیت دکتری 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان‌ سنجش‌ در چهارمین اطلاعیه خود مواردی از اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ را اصلاح کرد و ظرفیت های تغییر یافته برای این آزمون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، پذیرش در رشته محل 3365 هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا همدان برای دوره روزانه است و محل تحصیل رشته محل 3009 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی خواهد بود.

پذیرش در رشته محل 3242 مهندسی پلیمر - صنایع رنگ پژوهشکده صنایع رنگ، از ردیف رشته امتحانی 2302 مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر صورت گرفته و داوطلبان رشته امتحانی مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر می توانند این رشته را انتخاب کنند.

ظرفیت پذیرش رشته محل 3297 فرماندهی و کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر طبق اعلام دانشگاه مذکور 8 نفر است و بر اساس اعلام سازمان سنجش عنوان صحیح محل تحصیل رشته محلهای 3272 و 3292 مخابرات و قدرت، پژوهشکده مخابرات وابسته به جهاددانشگاهی است.

به گزارش مهر، تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری تخصصی سال 90 در روزهای 20 تا 23 آذرماه انجام می شود و داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش و پرداخت 28 هزار ریال می توانند نسبت به انتخاب رشته در این مرحله اقدام کنند.