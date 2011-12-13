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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

از سوی سازمان سنجش/

آخرین اصلاحات تکمیل ظرفیت دکتری 90 اعلام شد

آخرین اصلاحات تکمیل ظرفیت دکتری 90 اعلام شد

سازمان سنجش آخرین اصلاحات ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته ‌محل های جدید و افزایش ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکتری تخصصی سال 90 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان‌ سنجش‌ در چهارمین اطلاعیه خود مواردی از اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ را اصلاح کرد و ظرفیت های تغییر یافته برای این آزمون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، پذیرش در رشته محل 3365 هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا همدان برای دوره روزانه است و محل تحصیل رشته محل  3009 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی خواهد بود.

پذیرش در رشته محل 3242 مهندسی پلیمر - صنایع رنگ پژوهشکده صنایع رنگ، از ردیف رشته امتحانی 2302 مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر صورت گرفته و داوطلبان رشته امتحانی مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر می توانند این رشته را انتخاب کنند.

ظرفیت پذیرش رشته محل 3297 فرماندهی و کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر طبق اعلام دانشگاه مذکور 8 نفر است و بر اساس اعلام سازمان سنجش عنوان صحیح محل تحصیل رشته محلهای 3272 و 3292 مخابرات و قدرت، پژوهشکده مخابرات وابسته به جهاددانشگاهی است.

به گزارش مهر، تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری تخصصی سال 90 در روزهای 20 تا 23 آذرماه انجام می شود و داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش و پرداخت 28 هزار ریال می توانند نسبت به انتخاب رشته در این مرحله اقدام کنند.

کد مطلب 1482667

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