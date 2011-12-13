دانشجویان دانشگاه شیراز باید از نظر معلومات فنی تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه فروتن ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: دانشجویان دانشگاه شیراز در زمان فراغت از تحصیل دارای بار علمی زیادی هستند اما به منظور استفاده از توان عملی آنها باید بتوانیم توان فنی آنها را نیز افزایش بدهیم.

وی ادامه داد: در راستای توانمند کردن فنی دانشجویان دانشگاه شیراز با همکاری مرکز astدانشگاه شیراز و سازمان فنی و حرفه ای کشور برای دانشجویان دانشگاه شیراز کلاسها و دوره های آموزشی برگزار می شود و در این دوره ها به دانشجویان مدارک رسمی و بین المللی داده می شود.

فروتن اظهار کرد: در دانشگاه شیراز 58 انجمن علمی به صورت تخصصی و بین رشته ای فعالیت دارند و درصدد هستیم برای افزایش انگیزه دانشجویان در دانشگاه شیراز و حمایت از طرح های آنها، پژوهشها را در بخشهای جشنواره ای مطرح کنیم.

مدیر امور علمی دانشگاه شیراز با اشاره به افتخارات کسب شده درانجم های علمی دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: در سالهای گذشته افتخاراتی از جمله تولید خودرو سه زیست هوشمند، کسب نشان علمی و افتخار دولت رومانی، ابداع دستگاه آب شیرین کن خورشیدی و در زمینه های ورزشی نیز کسب مدال طلای شنای آسیا و نائب قهرمان واترپلوی جهان نوسط دانشجویان دانشگاه شیراز کسب شده است.

فروتن در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس پژوهشکده انجمن علمی دانشگاه شیراز خبر داد و افزود: در راستای منسجم و علمی تر کردن فعالیت های دانشجویان و همچنین ارتقای عملکرد آنها در آینده ای نزدیک پژوهشکده انجمن علمی دانشگاه شیراز تاسیس می شود.