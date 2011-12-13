هفت طرح پژوهشی به کانون زرشک و عناب خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاجی زاده پیش از ظهر سه شنبه در ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان، اظهار داشت: تاکنون هفت طرح پژوهشی به کانون علمی زرشک و عناب ارائه شده و برای بررسی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شده است.

مسئول کمیسیون برگزاری میزگردهای علمی ستاد برگزاری هفته پژوهش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح های ارسال شده در صورت تصویب اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اختصاص می یابد، بیان کرد: این طرح ها برای رشد صنایع مرتبط با زرشک و عناب در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری هم اندیشی پژوهشگران و نخبگان برتر استان در هفته پژوهش خبر داد و گفت: این هم اندیشی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف استان، بررسی نتایج ملموس پژوهش استان و ارائه راهکارها در ارتباط با با ظرفیتهای موجود استان برگزار می شود.

حاجی زاده به برنامه های دفتر نخبگان استان در هفته پژوهش اشاره کرد و افزود: تجلیل از برگزدیگان المپیادهای دانشجویی و برگزدیگان جشنواره اختراعات و ابداعات استان از مهمترین برنامه های این نهاد است.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیته طرح های دانش بنیان 20 درصد از بودجه اشتغال استان را به خود اختصاص می دهند، تصریح کرد: باید این کمیته تقویت شده و اطلاع رسانی برای اخذ تسهیلات از این کمیته در دستور کار قرار گیرد.

معاون بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی در پایان پژوهش را پایه و اساس تحول و نوآوری در کشور دانست و یادآور شد: پژوهش به عنوان یک رویکرد بنیادین در زمینه ایجاد تحول و نوآوری در کشور مطرح بوده و در ایجاد فضایی بهتر همواره مورد توجه بوده است.