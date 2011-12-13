4 واحد صنعتی در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی عسگری ادامه داد: شرکت ایشیق لایی سهند با 16.5 میلیارد ریال سرمایه گذاری در 13 هزار و 58 متر مربع زمین که قادر به تولید سالانه 720 تن پوشاک، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و ... است یکی از این چهار پروژه صنعتی بود که به بهره برداری رسید.

وی افزود: فاز توسعه ای شرکت به تولیدی و صنعتی آذر گرمای برتر تبریز نیز یکی دیگر از این واحدهای صنعتی است که با 18 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید رادیاتور فولادی و ظرفیت عددی تولیدی 45 هزار در سال و اشتغالزایی 100 نفر فعالیت رسمی خود را از امروز آغاز کرد.

عسگری گفت: شرکت صنایع آلومینیو نوین آذربایجان تولید کننده لفافه های چند لایه اسپتیک (تتراپک) با 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری در 40 هزار متر مربع با اشتغالزایی 46 نفر نیز از دیگر طرح هایی است که به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: شرکت مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر نیز یکی دیگر از واحدهایی است که با 12.89 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ظرفیت تولید 250 تن انواع مواد پوشش دهنده پلیمری در 590 مترمربع زمین به بهره برداری رسید.