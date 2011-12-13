حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت مجموعه پلهای بلوار جمهوری شهر قم اظهار داشت: بهره برداری از این پروژه میتواند در رفع مشکل ترافیک خیابان دورشهر و همچنین میدان شهدا بسیار اثرگذار باشد.
وی رقم پیش بینی شده برای این پروژه را ۴۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: البته تملک املاک ۲ طرف پل را نیز باید به این مبلغ اضافه کرد.
بختیاری در ادامه تاکید کرد: ساخت این پروژه بدون تامین مالی از سوی مجموعه مدیریت استان با چالش رو به رو خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: تامین اعتبارات مالی این پروژه باید از محل اعتبارات استانی تامین و حتما این رقم در بودجه سال آینده شهر قم دیده شود.
تعدیل نیروهای زیردیپلم شهرداری قم در سال آینده
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی رویکردها و جهت گیریها در برنامه و بودجه سال آینده شهرداری قم از اصلاح ساختار نیروی انسانی شهرداری خبر داد و گفت: بر این اساس شورا مصوب کرده است تا بخشی از اعتباربودجه شهرداری در سال آینده به تعدیل حداقل ۱۰ درصد از نیروهای زیر دیپلم و جایگزین کردن این تعداد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر اختصاص پیدا کند.
بختیاری با بیان اینکه امسال نیز در حدود ۱۰۰ نیروی جدید و بر اساس آزمون برگزار شده، جذب کردیم، یادآور شد: البته تعدیل نیرو و جایگزین کردن آنها با نیروهای جدید کار مشکل و همواره با مداخلاتی از سوی مجموعههای دولتی همراه است اما ما سعی داریم تا در سال آینده از طریق فراخوان عمومی و آزمون و گزینش این تعداد نیروی جدید را جذب کنیم.
وی در ادامه به برخی دیگر از رویکردها در برنامه و بودجه سال آینده شهرداری قم اشاره کرد و اظهار داشت: در شورا مصوب شد تا از پیش بینی ردیفهایی که هر ساله به صورت تکراری در بودجه قید میشود و قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد پرهیز شود.
تصویب پروژه جدید در سال آینده منوط به نظر شورا است
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده شهرداری تعریف پروژههای جدید، صرفا در موارد خاص و با نظر شورای اسلامی شهر امکان پذیر خواهد بود، یادآور شد: این امر باعث میشود تا مدیریت پروژههای فعلی بهتر صورت گیرد و سریعتر به سرانجام برسند.
بختیاری در گفتگو با مهر/
ساخت مجموعه پلهای جمهوری قم نیازمند اعتبارات استانی است
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ساخت مجموعه پلهای بلوار جمهوری را در رفع مشکلات ترافیکی شهر موثر دانست و تصریح کرد: ساخت این پروژه نیازمند اعتبارات استانی است.
حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت مجموعه پلهای بلوار جمهوری شهر قم اظهار داشت: بهره برداری از این پروژه میتواند در رفع مشکل ترافیک خیابان دورشهر و همچنین میدان شهدا بسیار اثرگذار باشد.
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