۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

گفتمان دینی "حجاب و عفاف" در بافق برگزار شد

بافق - خبرگزاری مهر: به همت اداره تبلیغات اسلامی بافق، گفتمان دینی با عنوان "حجاب و عفاف" با حضور بیش از 100 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه هدف در شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا (س) بافق، ظهر سه شنبه در این همایش که با هدف پاسخ به شبهات دینی،‌ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش معلومات دانش آموزان برگزار شد، به تشریح اهمیت و نقش حجاب و عفاف در جامعه، حدود حجاب زن در اسلام ، نوع رفتار زن در خانواده و جامعه همچنین دیدگاه های مختلف در ارتباط با زنان پرداخت.

مریم دست افشان با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه و رعایت این مهم اظهار داشت: عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه موجب بروز ناهنجاری و افزایش آسیبهای اجتماعی می ‌شود.

وی حجاب و پوشش اسلامی رایک ارزش دانست و بیان داشت: ایجاد آرامش روانی، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع و پایداری ارزش و احترام زن مهمترین فواید رعایت حجاب در جامعه است.

دست افشان بر رعایت این فریضه الهی تاکید و بیان کرد: برگزاری گفتمان‌ های دینی با موضوع حجاب و عفاف در مدارس نقش بسیار موثری در راستای نهادینه کردن این مهم دارد.

در ادامه این مراسم به پرسش های دانش آموزان در مورد عفاف و حجاب توسط کارشناسان مسائل مذهبی پاسخ داده شد.

کد مطلب 1482683

