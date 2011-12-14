فرزین ریحانی "لیرشاه با روایت کردلیا" را به جشنواره فجر می برد

فرزین ریحانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این نمایش که با تکیه بر حرکت، این روزها در تبریز در حال تمرین است در صورت پذیرفته شدن در بخش بازبینی، در قالب سه اپیزود در بخش تجربه های نو سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرا در می آید.

ریحانی راد با اشاره به اینکه طراحی صحنه این نمایش را خود بر عهده دارد، اظهار داشت: در طراحی این نمایش کف صحنه با نقاشی های چاپ شده ای شبیه تصویر نقشه های جغرافیایی، پوشیده شده است، همچنین در این حوزه از هنرهای تجسمی نیز استفده کرده ام تا فضا و داستان نمایش برای مخاطب ملموس تر شود.

وی در خصوص داستان این نمایش با بیان اینکه "لیر به روایت کردلیا" به وضعیت شاه لیر از منظر دختر کوچک وی – کردلیا – می پردازد، گفت: در این اثر لیر می خواهد کاری کند که به آرامش برسد اما دچار اشتباهاتی می شود.

این کارگردان تبریزی گفت: ژیلا آل رشاد، سعید مولویان، زیبا فرج الهی و نیلوفر بهمن پور بازیگران این مایش هستند و ساسان قلی زاده آهنگسازی، عباسعلی زارع سرپرستی گروه و نسرین مرادی طراحی گریم این اثر را برعهده دارند.

گفتنی است نمایشنامه "لیر به روایت کردلیا" برداشتی از نمایشنامه شاه لیر شکسپیر به قلم فرزین ریحانی راد است.

فرزین ریحانی راد که مدتی پیش نمایش "نوروز" را در جشنواره تئاتر آنکارا به صحنه برده بود و چندی پیش نیز نمایش "اعترافاتی در مورد زنان" را در تبریز به روی صحنه برد.