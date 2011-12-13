اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای برگزاری سومین نشست اصلاح قانون کار، فردا چهارشنبه خبر داد و گفت: جلسه دوجانبه اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی برای دستیابی به اجماع در پیش نویس اصلاح قانون کار برگزار خواهد شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا در اولین فرصت نشست ها و جمع بندی های نهایی خود را در زمینه اصلاح قانون کار به اتمام برسانیم.

علی بیگی همچنین از همراهی مناسب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارگران و کارفرمایان در برگزاری نشست ها و مذاکرات بر سر اصلاح قانون کار سخن گفت و افزود: از زمانی که 2 ماه مهلت خواسته بودیم 3 ماه گذشته است و ما باید هرچه سریعتر مذاکرات خود را در این زمینه تمام کنیم.

این مقام مسئول کارگری کشور اجماع در اصلاحات قانون کار را یک اصل خواند و ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در صورت تفاهم و دستیابی به اجماع توسط کارگران و کارفرمایان، وزارتخانه از روند مذاکرات حمایت خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه فردا چهارشنبه سومین نشست 2 جانبه شرکای اجتماعی در مورد بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار خواهد بود، گفت: به سمت جمع بندی های نهایی حرکت می کنیم.

به گزارش مهر، طی ماه گذشته 2 نشست بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شده است و طی هفته گذشته به دلیل قرار گرفتن در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان نشستی برگزار نشد و مذاکرات 2 جانبه با یک هفته وقفه مواجه بوده است.