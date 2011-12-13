به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست تخصصی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها با عنوان «نحوه آموزش روزنامهنگاری در ایران و سایر کشورهای جهان» در سرای روزنامهنگاران ایران برگزار میشود.
در این جلسه محمدمهدی فرقانی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، حسن نمکدوست تهرانی، مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری و حسینعلی افخمی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی حضور خواهند داشت.
روزنامهنگاری در ایران علیرغم پیشرفتهای چند سال گذشته، هنوز نتوانسته همگام با پیشرفتهای تخصصی روزنامهنگاری در جهان حرکت کند. توجه به این نکته و ضرورت پرداختن به شیوههای نوین آموزش روزنامهنگاری موضوعی است که توسط صاحبنظران و استادان میهمان این سری از نشستهای آموزشی دفتر مطالعات به بحث گذاشته میشود.
در این مباحثه ضمن بررسی مقایسهای نحوه آموزش روزنامهنگاری در ایران و سایر کشورهای جهان، بسترهای لازم برای رشد و توسعه برنامههای آموزشی و ارتقاء جایگاه حرفهای روزنامهنگاری در کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
این جلسه از ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه 28 آذر در سرای روزنامهنگاران ایران واقع در خیابان ولیعصر، سه راه شهید بهشتی، خیابان شهید اکبری (مستوفی سابق)، شماره 24 (جدید)، موسسه نشر آوران برگزار میشود.
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