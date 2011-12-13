برگزاری آزمون حضوری پنج جزء اول قرآن کریم در سپاه مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان علی نیازی گفت: این آزمون در دو سطح دیپلم به بالا و تا دیپلم در بین پاسداران شاغل و بازنشسته و خانواده های ایشان برگزار شد.

وی افزود: سوالات این آزمون از پنج جزء اول قرآن کریم طرح شده است که مرحله غیر حضوری در شهریورماه با شرکت 400 نفر برگزار شده بود و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شده است.

نیازی با اشاره به برنامه های قرآنی تدوین شده در سازمان فرهنگی خانواده پاسداران گفت: مطمئنا اجرای طرحهای حضوری و غیر حضوری آموزش قرآن کریم در بین پاسداران و خانواده ها باعث می شود تا فرهنگ قرآنی بیش از پیش تعمیق یابد و کانون گرم خانواده ها با مفاهیم نورانی قرآن کریم بیشتر و بهتر انس گیرد و این کمک می کند تا جامعه ای سالم و معنوی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح آموزش قرآن در خانه و بصورت غیر حضوری یک طرح شش مرحله ای است یادآور شد: این طرح در طول سه سال و هر سال دو مرحله از آن انجام می شود و بعد از هر مرحله غیر حضوری یک مرحله حضوری هم دارد که شرکت کنندگان باید بصورت حضوری و کتبی به سئوالات پاسخ دهند.

نیازی اظهار داشت: طرح قرآن در خانه با استقبال خوبی مواجه شده است و در آینده و در مراحل بعدی استقبال بیشتری از این طرح خواهد شد.