تولید هیدروژن برای سولفور زدایی تصفیه خانه ها در پالایشگاه شهید تندگویان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح بهینه ‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان با اعلام این خبر گفت: واحد هیدروژن طرح بهینه سازی پالایشگاه تهران با ظرفیت تولید روزانه 42 میلیون فوت مکعب، آماده بهره برداری شد.

سید حسن میرسلطانی افزود: هدف از احداث واحد 308(هیدروژن)، تولید هیدروژن موردنیاز برای سولفور زدایی واحدهای تصفیه نفت سفید و گازوئیل و افزایش ظرفیت بنزین است.

وی بیان کرد: این واحد شامل سه بخش رفرمینگ و جداکننده تولید بخار است که مراحل ساخت و نصب واحد هیدروژن پالایشگاه شهید تندگویان تهران اخیراً به اتمام رسید.

هزینه های ارزی و ریالی طرح بهینه سازی پالایشگاه تهران

این مسئول ادامه داد: هزینه ارزی برای ساخت و تکمیل این طرح بالغ بر شش میلیون و 490 هزار یورو و هزینه ریالی آن افزون بر 125 میلیارد و 773 میلیون ریال است که برای ساخت و نصب این واحد یک میلیون و 300 هزار نفر ساعت کار شده است.

وی یادآور شد: حجم بتن ریزی در این واحد 11 هزار و 300 مترمکعب، اسکلت فلزی 154 تن، تجهیزات ثابت 41 دستگاه و تجهیزات دوار 11 دستگاه است.

میرسلطانی افزود: سطح لوله کشی زیرزمینی واحد مذکور سه هزار و 95 اینچ قطر، لوله کشی رو زمینی 49 هزار و 100 اینچ قطر و تست لوله کشی 14 هزار اینچ مترمکعب است.

وی اظهار داشت: در این واحد 26هزار و 287 متر کابل کشی برق، 35 هزار و 831 متر کابل کشی ابزار دقیق و بیش از 31 هزار و 309 متر طول عایق کاری لوله انجام شده است.

مجری طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان اضافه کرد: طرح بهینه ‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه شهید تندگویان تهران از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در این پالایشگاه در حال اجراست.

وی گفت: مهمترین هدف اجرای این پروژه، سولفورزدایی توسط هیدروژن از سوختهای نفت سفید و گازوئیل به منظور ارتقای سطح استاندارد محیط زیست برای سوخت‌های مذکور به استاندار یورو 4 و یورو 5 در اروپاست.