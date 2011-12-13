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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

تولید هیدروژن برای سولفور زدایی تصفیه خانه ها در پالایشگاه شهید تندگویان تهران

تولید هیدروژن برای سولفور زدایی تصفیه خانه ها در پالایشگاه شهید تندگویان تهران

تهران - خبرگزاری مهر: تولید هیدروژن برای سولفور زدایی تصفیه خانه ها در پالایشگاه شهید تندگویان تهران با بهره برداری از واحد هیدروژن طرح بهینه سازی این پالایشگاه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح بهینه ‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان با اعلام این خبر گفت: واحد هیدروژن طرح بهینه سازی پالایشگاه تهران با ظرفیت تولید روزانه 42 میلیون فوت مکعب، آماده بهره برداری شد.

سید حسن میرسلطانی افزود: هدف از احداث واحد 308(هیدروژن)، تولید هیدروژن موردنیاز برای سولفور زدایی واحدهای تصفیه نفت سفید و گازوئیل و افزایش ظرفیت بنزین است.

وی بیان کرد: این واحد شامل سه بخش رفرمینگ و جداکننده تولید بخار است که مراحل ساخت و نصب واحد هیدروژن پالایشگاه شهید تندگویان تهران اخیراً به اتمام رسید.

هزینه های ارزی و ریالی طرح بهینه سازی پالایشگاه تهران

این مسئول ادامه داد: هزینه ارزی برای ساخت و تکمیل این طرح بالغ بر شش میلیون و 490 هزار یورو و هزینه ریالی آن افزون بر 125 میلیارد و 773 میلیون ریال است که برای ساخت و نصب این واحد یک میلیون و 300 هزار نفر ساعت کار شده است.

وی یادآور شد: حجم بتن ریزی در این واحد 11 هزار و 300 مترمکعب، اسکلت فلزی 154 تن، تجهیزات ثابت 41 دستگاه و تجهیزات دوار 11 دستگاه است.

میرسلطانی افزود: سطح لوله کشی زیرزمینی واحد مذکور سه هزار و 95 اینچ قطر، لوله کشی رو زمینی 49 هزار و 100 اینچ قطر و تست لوله کشی 14 هزار اینچ مترمکعب است.

وی اظهار داشت: در این واحد 26هزار و 287 متر کابل کشی برق، 35 هزار و 831 متر کابل کشی ابزار دقیق و بیش از 31 هزار و 309 متر طول عایق کاری لوله انجام شده است.

مجری طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان اضافه کرد: طرح بهینه ‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه شهید تندگویان تهران از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در این پالایشگاه در حال اجراست.

وی گفت: مهمترین هدف اجرای این پروژه، سولفورزدایی توسط هیدروژن از سوختهای نفت سفید و گازوئیل به منظور ارتقای سطح استاندارد محیط زیست برای سوخت‌های مذکور به استاندار یورو 4 و یورو 5 در اروپاست.

کد مطلب 1482698

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