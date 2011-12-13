اولین خانه داوطلب روستایی در روستای خورآباد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پایگاه داوطلبی گفت: برپایی خانه داوطلبی گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف خیر خواهانه و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر و پل ارتباطی میان توان توانمندان و نیاز نیازمندان است



خلیل الله سائلی هدف از تاسیس این مکان مقدس را همفکری، برنامه ریزی و مشارکت اعضای داوطلب در برنامه‌های جمعیت هلال احمر دانست و گفت: ارائه آموزه‌های امدادی برای حضور به موقع در حوادث و همچنین فعالیت‌های عام المنفعه و داوطلبانه جهت شناسایی ظرفیت‌های منطقه به نفع نیازمندان از دیگر اهداف اصلی خانه‌های داوطلبی است



دکتر سائلی تصریح کرد: امیدواریم با همت و تلاش معاونت امور داوطلبان تعداد خانه‌های داوطلبی در روستا‌های استان افزایش یافته و خیرین و نیکوکاران ما را در جهت نیل به این هدف یاری نمایند



لازم به ذکر است در بخشی از آئین افتتاحیه فرماندار قم پوشیدن لباس داوطلبی جهت اتصال توانمندان به نیازمندان را از افتخارات اهالی روستا برشمرد و آنان را به فراگیری آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه و مشارکت در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر ترغیب نمود



خاطر نشان می‌شود در این مراسم فرماندارقم، فرماندهان بسیج ناحیه مدیر عامل جمعیت هلال احمر، معاونین و کار‌شناسان جمعیت و ۲۰۰ نفر از اعضای داوطلب جمعیت و همچنین اعضای شورای روستا حضور داشتند.