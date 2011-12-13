مصرف برق ادارات بوشهر 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا رضوی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر در زمینه اصلاح الگوی مصرف، اظهارداشت: این میزان کاهش مصرف نشان از ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در سازمان اداره های اداری استان بوده است .

وی افزود: در تابستان امسال میزان مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و اداراتی که مدیریت مصرف برق را رعایت کرده اند، تشویق شده اند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با وجود کاهش مصرف برق در استان اما همچنان مصرف برق در استان بوشهر بالا است.